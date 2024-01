Chi è Robertino, il cantante di Un bacio piccolissimo

Robertino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore famoso per il brano Un bacio piccolissimo.

Attore, cantante, vincitore del Festival di Napoli, Robertino è stato un grande protagonista della musica italiana, soprattutto durante gli anni Sessanta. Un artista molto presto sparito dai radar del grande pubblico, ma che resta ancora presente nel cuore di tantissimi fan. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Robertino: biografia e carriera

Roberto Loreti, questo il vero nome di Robertino, è nato il 22 ottobre 1946 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto in una famiglia molto numerosa, dopo aver terminato le elementari è costretto a trovarsi un lavoro, per cercare di dare un aiuto economico ai genitori. Diventa così il garzone di una pasticceria del quartiere Don Bosco. Quasi contemporaneamente scopre però di avere un grande dono, una voce limpida e intonata. Prende così la decisione d’iniziare a cantare in un coro rionale.

Microfono

Del suo talento si accorgono ben presto anche i responsabili del coro. In poco tempo riesce quindi a diventare capo-corista e si fa apprezzare per alcune esibizioni anche all’opera. A soli quattordici anni si accorge di lui un regista televisivo danese, Volmer Sørensen, il quale sceglie di scritturarlo. Accompagnato dal padre, Robertino vola quindi a Copenaghen per recitare in alcuni film e incidere le sue prime canzoni, molto apprezzate soprattutto nel Nord Europa.

Rappresentante di uno stile melodico che negli stessi anni veniva messo in discussione dai cosiddetti ‘urlatori’, all’inizio degli anni Sessanta parte in tour negli Stati Uniti, ottenendo un successo straordinario. L’eco di tale successo arriva ovviamente anche in Italia, e nel 1963 l’etichetta Carosello decide una volta per tutte di puntare su di lui.

A soli 17 anni debutta così, nel 1964, al Festival di Sanremo, cantando una canzone destinata a diventare la sua più grande hit: Un bacio piccolissimo, scritta da Vito Pallavicini e Gino Mescoli. Un brano che riesce ad arrivare in vetta alla classifica italiana e a rimanerci per diverse settimane:

Prende parte negli stessi anni anche ad altre importanti competizioni, tra cui il Festival di Napoli e Un disco per l’estate. Nel 1965 è di nuovo a Sanremo con Mia cara, l’anno dopo vince a Napoli con il brano Bella, in coppia con Sergio Bruni.

Il successo resta intatto fino alla fine del decennio, quando si ripresenta a Sanremo con il brano Le belle donne. Il cambio di decennio frena però la sua fama. In Italia di lui si perdono quasi le tracce, mentre Robertino continua a raccogliere successi e a effettuare tournée nel resto del mondo.

Cosa fa oggi Robertino?

Che fine ha fatto il cantante Robertino? Nel 2022 è tornato in televisione in Italia nel programma Oggi è un altro giorno, trasmissione che lo ha ospitato anche nel 2023, mentre nel 2024 è comparso anche a Domenica In.

La vita privata di Robertino: moglie e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata. Sappiamo che è stato sposato due volte, una in gioventù, con la figlia di un’attrice di operetta. Da quel matrimonio nacquero due figli. Dopo vent’anni divorziò e si risposò con Laura Rozzo, conosciuta all’ippodromo. Anche con lei ebbe un figlio, Lorenzo.

Purtroppo non ha mantenuto un rapporto straordinario con tutti i figli, e in anni recenti ne ha perso uno a causa di una malattia, a soli 46 anni.

Sai che…

– Era il quinto di ben otto fratelli.

– Da bambino ha fatto la comparsa in alcuni film, tra cui Il ritorno di don Camillo.

– Prima di una gara tra URSS e Italia a Mosca venne diffusa, in filodiffusione, una sua versione dell’Ave Maria.

– Per anni è stato una vera star in Islanda, in Norvegia, e nei paesi dell’ex Unione Sovietica.

– Dopo il successo decise di dedicarsi alla gestione di un negozio di alimentari.

– Qual è la malattia di Robertino? Il cantante è stato colpito nel 2016 da un ictus.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Robertino, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM