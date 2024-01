Chi è Marco Conidi, uno dei cantanti dell’Orchestraccia

Marco Conidi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore che fa parte dell’Orchestraccia.

Cantautore e attore romano apprezzato sia come solista che come membro dell’Orchestraccia, il gruppo folk composto, tra gli altri, da Edoardo Pesce ed Edoardo Leo, Marco Conidi è un artista a tutto tondo. Un personaggio poliedrico in grado di sentirsi a suo agio sul palco di un piccolo club come su quello di una grande trasmissione televisiva. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Marco Conidi: biografia e carriera

Marco Conidi è nato a Roma il 15 agosto 1966 sotto il segno del Leone. Appassionato di musica fin da ragazzo, durante l’adolescenza si divide tra la passione per le sette note e quella per lo sport, in particolare per il rugby. Il suo esordio arriva comunque qualche anno dopo, nel 1989, con l’album Ferragosto ’66.

Nello stesso anno comincia a collaborare con alcuni grandi personaggi della musica italiana, tra cui Paola Turci, cantautrice per cui scrive il brano Paura di vivere (la lettera). Già in questo pezzo sono presenti alcuni dei temi a lui cari, tra cui il dolore, la paura, il riscatto.

Dopo aver messo a curriculum alcune esperienze di discreto successo, nel 1991 partecipa a Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano E noi qui, insieme a Bungaro e Rosario Di Bella. Si tratta della sua prima vera consacrazione a livello nazionale.

Dall’anno seguente entra nel roster della Sony, etichetta che pubblica alcuni dei suoi dischi di maggior successo. Superato il Duemila, comincia a sperimentare nuove sonorità, grazie anche a collaborazioni importanti come quella con Sergio Cammariere e i Flaminio Maphia.

Oltre che come cantante, nel 2010 fa il suo debutto anche come attore, interpretando il personaggio Botola nella seconda stagione della fiction Romanzo criminale.

Cosa fa oggi Marco Conidi?

Oltre che apprezzato cantautore come solista, è più volte apparso anche in televisione come componente del gruppo folk romano Orchestraccia.

Marco Conidi: la discografia da solista in studio

1989 – Ferragosto ’66

1991 – Marco conta uno due tre

1992 – C’è in giro un’altra razza

1994 – Stella di città

1998 – Marco Conidi

2001 – Reprise

2005 – Nuvole e regole

2006 – Mai soli mai

2007 – Miracoli non se ne fanno

2011 – Cinque anni

La vita privata di Marco Conidi: mogli e figli

Sulla vita sentimentale di Marco non si conoscono molti dettagli, ma sappiamo che ha una compagna. Non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Nel 1995 ha preso parte a un disco di tributo per Bruce Springsteen insieme ad artisti del calibro di Luca Barbarossa e Rossana Casale.

– Ama il calcio ed è un grande tifoso della Roma.

– Su Instagram ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Marco Conidi, ecco una playlist presente su Spotify:

