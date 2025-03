Senhit: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice italiana che rappresenta San Marino all’Eurovision Song Contest 2021.

All’Eurovision 2021 l’Italia è stata rappresentata ufficialmente dai Maneskin. Ma tra i concorrenti ha spiccato in quella storica edizione un’altra artista italiana al 100%. Si tratta di Senhit, portabandiera per l’occasione di San Marino. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di un’artista arrivata a collaborare con star internazionali come Flo Rida.

Chi è Senhit: biografia e carriera

Senhit Zadik Zadik è nata a Bologna il 1° ottobre 1979 sotto il segno della Bilancia. Nata da genitori eritrei, coltiva fin da bambina la passione per la musica e il teatro. La sua carriera inizia interpretando ruoli importanti in musical come Il re leone, Hair e Fame. In questo periodo lavora anche con Massimo Ranieri in Il grande campione.

Nel 2005 pubblica il suo primo album sotto la direzione artistica di Gaetano Curreri e Saverio Grandi, proponendo anche una cover di Dio è morto. I suoi primi successi arrivano però negli anni successivi, con i dischi Un tesoro è necessariamente nascosto e So High. Nel 2011 viene scelta da San Marino RTV per rappresentare il piccolo Stato all’Eurovision Song Contest. Nell’occasione si presenta con il nome di Senit con il brano Stand By. Arriva sedicesima in semifinale, non riuscendo ad accedere alla finale.

Non paga, continua negli anni successivi a incidere nuove canzoni, e nel 2014 firma anche per la Sony Music Italia, partecipando come ospite ad alcune puntate di Domenica Live su Canale 5. Nel 2019, dopo un lungo periodo di musica in inglese, torna a cantare in italiano brani apprezzati come Un bel niente.

L’anno dopo viene selezionata nuovamente da San Marino per l’Eurovision con il brano Freaky!. A causa della pandemia da Covid, però, non può partecipare all’evento.Il suo ritorno sull’ambitissimo palco slitta però solo di un anno. Nel 2021 è infatti stata scelta per rappresentare il Titano a Rotterdam con il suo nuovo brano Adrenalina, in collaborazione con il famoso rapper americano Flo Rida.

In questa occasione centra la finale (terza nella storia di San Marino) e arriva ventiduesima su ventisei concorrenti nell’atto conclusivo. Un buon risultato in generale, ma una piccola delusione per Senhit, che sperava in qualcosa di più e che, in un’intervista rilasciata in quei giorni, lancia il sospetto di possibili accordi avvenuti tra vari Stati.

Cosa fa oggi Senhit

Negli anni successivi Senhit ha continuato la sua carriera, lanciando anche un nuovo album, Dangerous, nel 2024. Leggenda della musica sammarinese, nel 2025 è stata invitata come ospite internazionale alla finale del San Marino Song Contest.

La discografia in studio

2006 – Senit

2007 – Un tesoro è necessariamente nascosto

2009 – So High

2024 – Dangerous

La vita privata di Senhit: marito e figli

Sulla sua vita privata non si conoscono molti dettagli, ma sappiamo che è una sostenitrice dei diritti Lgbtq+.

Sai che…

– Si è diplomata come grafica pubblicitaria sul finire degli anni Novanta.

– Non solo musica, è anche una calciatrice con un passato in una squadra femminile. Non a caso, ha collaborato anche con Edizioni Panini.

– A inizio carriera ha lavorato anche con gli Stadio.

– Su Instagram Senhit ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account personale.

