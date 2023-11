Sean Lennon: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore figlio di John Lennon e Yoko Ono.

Essere figli d’arte non è semplice per nessuno. Se poi tuo padre era un mito del mondo della musica come John Lennon, inevitabilmente il paragone non potrà mai reggere. Chiedere a Sean Lennon per averne conferma.

Nonostante questo, il figlio dell’ex Beatle e di Yoko Ono ha mostrato nel corso della sua vita una grande resilienza, e soprattutto un grande amore e rispetto per ciò che ha fatto il padre, riuscendo a costruirsi un percorso musicale indipendente e rispettabile. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sean Lennon: biografia e carriera

Sean Tarō Lennon Ono, questo il nome completo del figlio di John, è nato a New York il 9 ottobre 1975 sotto il segno della Bilancia. Venuto al mondo tramite un parto cesareo, nel giorno del trentacinquesimo compleanno del padre, ha avuto la fortuna di godere dell’amore del padre ‘a tempo pieno’, fino al momento dell’assassinio avvenuto l’8 dicembre 1980.

John Lennon e Yoko Ono

Nel corso della sua adolescenza ha frequentato l’Istituto Le Rosey a Rolle, in Svizzera, prima di trasferirsi in un’importante scuola privata di New York. Il suo esordio, se così si può dire, nel mondo della musica avviene nel 1981, quando registra Season of Glass, una storia che suo padre gli leggeva molto spesso.

A nove anni si esibisce nella canzone It’s Alright, presente nell’album di tributo alla madre Yoko Every Man Has a Woman. Le sue prime vere esperienze nel mondo della musica arrivano però qualche anno più tardi, e sono collaborazioni di primissimo livello: nel 1991 lavora con Lenny Kravitz nell’album Mama Said, nel 1995 suona con la band della madre in Rising.

Due anni più tardi collabora con i Cibo Matto, duo giapponese composto da Miho Hatori e Yuka Honda. Grazie anche a queste esperienze, fa il suo esordio discografico nel 1998 con l’album Into the Sun. Con l’inizio del nuovo millennio ha iniziato a interessarsi al mondo dell’hip hop, esperienza che confluisce in parte anche nel suo nuovo album, Friendly Fire, anticipato dal singolo Dead Meat del 2006.

Dopo l’uscita di questo album, considerato da molti suoi fan il miglior lavoro della sua carriera, torna a collaborare con artisti importanti come Jordan Galland e Albert Hammond Jr. Si prende quindi una pausa di diversi anni dal mondo discografico, per tornare nel 2016 con il progetto The Claypool Lennon Delirium, fondato insieme all’amico Les Claypool, cantante e bassista dei Primus.

I due pubblicano tre album insieme, prima di mettere in pausa il progetto. Sul finire del 2018, Sean realizza quindi una cover del classico natalizio del padre, Happy Xmas (War is Over), insieme a Miley Cyrus e al producer Mark Ronson.

Cosa fa oggi Sean Lennon? Continua a essere attivo, almeno saltuariamente, nel mondo della musica. Nel 2023 è in qualche modo stato decisivo per l’uscita di Now and Then, l’ultima canzone dei Beatles. Il progetto è nato infatti dal ritrovamento di una vecchia demo, una cassetta incisa da John e consegnata da Yoko ai restanti Fab Four nel 1994.

Secondo alcune voci, sarebbe stato però lo stesso Sean a trovare un’altra demo dello stesso brano, di miglior qualità, e a consegnarla ai vecchi compagni di band del padre per poterla pubblicare. Una versione che non trova riscontro, comunque, nelle parole rilasciate dallo stesso figlio di John Lennon in un’intervista presente all’interno del documentario che racconta la nascita di questa canzone.

Sean Lennon: la discografia in studio da solista

1998 – Into the Sun

2006 – Friendly Fire

La vita privata di Sean Lennon: moglie e figli

Sean ha avuto una compagna storica: Yuka Honda, una componente del duo Cibo Matto. Non sappiamo se i due stiano ancora insieme, visto che Lennon ha tenuto sempre ha preservare la propria privacy.

Sai che…

– L’istituto svizzero frequentato da bambino è lo stesso in cui hanno studiato Edward, duca di Kent, Dodi Al-Fayed e Julian Casablancas e Albert Hammond Jr., membri degli Strokes.

– Sean ha due fratellastri, Julian e Kyoko Chan Cox.

– Ha suonato con Lana Del Rey nella traccia Tomorrow Never Came, presente nel suo celebre album Lust for Life.

– Nel 1988 ha lavorato con Michael Jackson in Moonwalker, un’esperienza che ricorda posivamente.

– Tra le sue fonti di ispirazione Sean cita, al primo posto, Brian Wilson e i Beach Boys, grandi ‘rivali’ dei Beatles negli anni Sessanta.

– Su Instagram Sean Ono Lennon ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

