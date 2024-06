Chi è Yoko Ono, la vedova di John Lennon

Tutto su Yoko Ono: la vita privata, le curiosità, la storia con John Lennon e tanto altro sull’autrice del film Imagine.

Yoko Ono altro non è che la vedova di uno dei più grandi giganti della musica internazionale: John Lennon. L’artista è diventata celebre al grande pubblico proprio come compagna dell’ex Beatle, al fianco del quale ha trascorso la sua vita sino al giorno della sua morte. Eppure, Yoko è in realtà stata a sua volta un grandissimo personaggio del mondo della musica e non solo. Un’artista che merita di essere raccontata e rivalutata, al di là del suo rapporto con Lennon. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Yoko Ono: la biografia e la carriera

Yoko Ono è nata il 18 febbraio del 1933 a Tokyo sotto il segno dell’Aquario. Vive il periodo della Seconda guerra mondiale ed è proprio durante i bombardamenti che comincia a scrivere le sue prime poesie. Pensate che pare proprio che Imagine sia ispirata a uno di questi componimenti giovanili. Nel 1952 si trasferisce con la famiglia a New York, dove comincia a esporre le sue opere e a organizzare mostre. Proprio a una di queste conoscerà quello che sarà il suo secondo marito nonché amore di tutta la sua vita: John Lennon.

John Lennon e Yoko Ono

Protagonista della scena d’avanguardia dell’inizio degli anni Sessanta, grazie a performance artistiche in grado di fare scuola, ha diretto alcuni film sperimentali tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, tra cui No. 4, conosciuto come Bottoms, una pellicola che, di fatto, non è altro che una lunga sequenza di inquadrature di natiche di persone che camminano su una pedana mobile.

Come musicista la sua carriera è cominciata dopo l’incontro con John Lennon. Dalla loro collaborazione nasce non solo la Plastic Ono Band, ma anche l’intero percorso da solista dell’artista nipponica, sviluppato tra musica sperimentale e avvicinamenti al punk e ad altri generi musicali più immediati.

Cosa fa oggi Yoko Ono

La vedova Lennon è malata e, come testimoniato nel luglio 2020 da un suo amico di famiglia, è costretta a muoversi con una sedia a rotelle e a essere assistita 24 ore su 24 nella sua casa di New York. Tuttavia, resta ancora vivace e speciale come nei suoi giorni migliori.

La discografia in studio

Yoko Ono/Plastic Ono Band (1970)

Fly (1971)

Approximately Infinite Universe (1972)

Feeling the Space (1973)

Season of Glass (1981)

It’s Alright (I See Rainbows) (1982)

Every Man Has a Woman (1984)

Starpeace (1985)

Rising (1995)

Blueprint for a Sunrise (2001)

Between My Head and the Sky (2009)

Take Me to the Land of Hell (2013)

La vita privata di Yoko Ono: marito e figli

Yoko è conosciuta da tutti come la vedova Lennon, ma prima di conoscere l’ex Beatle ha avuto altre importanti relazioni. Il suo primo matrimonio fu, nel 1956, con Toshi Ichiyanagi, famoso compositore nipponico.

Dopo il divorzio nel 1962, si risposò con Anthony Cox, jazzista americano. Queste nozze furono però annullate il 1° marzo 1963. Non contenti, si risposarono il 6 giugno, per poi divorziare definitivamente il 2 febbraio 1964. Da questa turbolenta relazione nacque, l’8 agosto 1963, Kyoko Chan Cox.

In seguito a una dura battaglia legale, Yoko ottenne la custodia della bambina. Ma nel 1971 Cox, fuori di sé, rapì la figlia e scomparve con lei. Solo nel 1998 madre e figlia hanno potuto ritrovarsi.

John Lennon e Yoko Ono: la storia

Yoko Ono conosce John nel 1966, durante una mostra presso l’Indica Gallery di Londra nella quale erano esposte le opere della ragazza. Fra i due il colpo di fulmine è istantaneo, tanto che Lennon arriva a divorziare da Cynthia l’8 novembre dello stesso anno. La leggenda vuole che quando sono stati presentati l’uno all’altra, Yoko ha dato a Lennon un biglietto da visita. Sopra c’era stampata soltanto una parola: breathe (respiro).

Dopo pochi anni i due decidono di sposarsi: il matrimonio di Yoko Ono e John Lennon si tiene a Gibilterra, ma poco dopo la coppia va in crisi nel 1973, quando Lennon la tradisce con la sua assistente. A riconciliarli è proprio Paul McCartney, sebbene lui e Yoko non abbiano mai avuto buoni rapporti.

Nel 1975 nasce Sean Lennon, secondo figlio di John Lennon e oggi cantautore affermato. La loro relazione diventa forte e duratura e i due vivono il loro legame in maniera intensa e profonda, al punto che Yoko Ono risulta sempre, secondo molti, una delle cause dello scioglimento dei Beatles.

Ma per John, in realtà, Yoko sarà sempre uno stimolo per trovare nuove energie vitali, fino alla fine dei suoi giorni. Insieme portano avanti tante battaglie per ideali pacifisti e anti-materialisti, e danno vita a un vero e proprio sodalizio artistico dal quale si origineranno alcuni dei più bei pezzi di John Lennon. Basti pensare alle tante canzoni scritte durante la loro convivenza, a cominciare da Imagine fino a Working Class Hero e tante altre ancora.

Sai che…

– Yoko Ono è alta 1 metro e 57.

– Ha portato avanti per tutta la vita un’importante carriera nel campo dell’arte.

– Su Instagram Yoko Ono ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

– Ha ottenuto nel 2001 la laurea honoris causa in Legge dall’Università di Liverpool.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Continua a vivere a New York.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Yoko Ono, ecco una playlist presente su Spotify: