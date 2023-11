Daniela Goggi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice sorella di Loretta.

Meno famosa della sorella maggiore Loretta, ma altrettanto talentuosa, Daniela Goggi è nata e cresciuta nel mondo dello spettacolo. Showgirl molto apprezzata tra gli anni Settanta e Ottanta, ha spesso lavorato in coppia con la sorella più famosa, salvo ridurre i propri impegni lavorativi nel corso degli ultimi decenni per dedicarsi alla famiglia. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Daniela Goggi: biografia e carriera

Daniela Goggi, anche conosciuta come Daniela Modigliani, è nata a Roma il 21 luglio 1953 sotto il segno del Cancro. Di padre romano e madre del beneventano (originaria del paese di Circello), ultima di tre sorelle, mostra fin dall’infanzia una grande propensione per il mondo dello spettacolo.

A soli nove anni fa il suo esordio come attrice all’interno dello sceneggiato David Copperfield. Dopo questo ottimo debutto, per diversi anni lavora in vari sceneggiati televisivi, anche al fianco della sorella Loretta. Fa quindi a cavallo tra gli anni Sessanta e il decennio successivo il suo esordio al cinema, prima in una piccola parte nel film Oh dolci baci e languide carezze di Mino Guerrini, poi in Incontro, pellicola con Massimo Ranieri.

Microfono

In questi stessi anni tenta l’avventura anche nel mondo della musica. Firma nel 1970, con il suo nome d’arte, il primo contratto con la Apollo, etichetta di proprietà di Edoardo Vianello. Sotto l’egida di due grandi nomi della musica come Renzo Arbore e Franco Califano pubblica un paio di singoli di discreto successo.

Dopo aver trovato l’affermazione definitiva a teatro, nel 1976 esordisce in Rai nel ruolo di showgirl, ottenendo un grande successo. Complice l’exploi a livello televisivo, incide il 45 giri Oba-ba-luu-ba, sigla finale del programma ddue ragazzi incorreggibili, che vende 200mila copie e le permette di conquistare un disco di platino, oltre che dare alle stampe il suo primo album, Daniela Goggi canta Oba-ba-luu-ba e altre canzoni per bambini.

Nel 1977 unisce definitivamente le forze con Loretta e insieme danno vita non solo a una tournée in giro per l’Italia, ma conquistano anche le classifiche con il singolo Domani. Tra televisione e musica, la loro carriera subisce un’improvvisa accelerata e le porta a diventare delle star anche a livello internazionale grazie alla pubblicazione dell’album in lingua spagnola Estoy bailando cantado en español, mai pubblicato in Italia.

Le Hermanas Goggi sono una forza della natura, e in questi anni di grande successo conqusitano, oltre alla vetta delle classifiche, ruoli di prestigio sia in televisione che all’interno di alcuni storici spot pubblicitari.

Durante gli anni Ottanta si fa apprezzare soprattutto nella veste di conduttrice di programmi per bambini e ragazzi, ma nel 1983 si regala anche il debutto al Festival di Sanremo con il brano Dammi tanto amore, prodotto da Pupo. Una partecipazione che si rivela un flop.

La sua ultima esperienza come conduttrice televisiva arriva nel 1987/88, quando affianca Pippo Franco nel programma Big! su Rai 1, ottenendo anche la candidatura al Telegatto. Dopo essersi sposata decide infatti di prendersi una pausa dalla sua carriera, continuando però ad apparire, soprattutto come ospite, in alcuni programmi della sorella Loretta.

Cosa fa oggi Daniela Goggi? Resta sempre ai margini del mondo dello spettacolo, ma nel 2019 ha recitato insieme alla sorella nel cortometraggio Sogni, di Angelo Longoni, incentrato sul tema della malattia di Alzheimer.

Daniela Goggi: la discografia in studio

1973 – Daniela Goggi canta Oba-ba-luu-ba e altre canzoni per bambini

1978 – Il ribaltone (con Loretta Goggi)

1979 – Estoy bailando cantado en español (con Loretta Goggi)

1986 – La famiglia di Topolino

1987 – Le canzonissime

2014 – Hermanas Goggi Remixed (con Loretta Goggi)

La vita privata di Daniela Goggi: marito e figli

Daniela Goggi è sposata dal 1987 con il conte Pierfrancesco Vannutelli, padre della loro unica figlia, Maria Costanza, nata nel 1988. Sia del marito che della figlia non conosciamo molti dettagli, essendo rimasti finora lontani dal mondo dello spettacolo per scelta di tutta la famiglia.

Sai che…

– Grazie alla sua partecipazione nella prima edizione teatrale di Aggiungi un posto a tavola ha vinto il premio Maschera d’argento per il teatro a metà degli anni Settanta.

– Quante sono le sorelle Goggi? Tre: Loretta, Liliana e Daniela.

– Ha recitato, in un piccolo ruolo, nella fiction Ho sposato un calciatore del 2005.

– Cosa c’entra Daniela Goggi con le Big Babol? Nel 1979 venne scelta come testimonial della nota marca di gomme sia in televisione che sulle riviste. Ha ricoperto questo ruolo per ben tre anni.

– Anche se molti credono che Daniela Goggi abbia avuto una malattia che l’abbia allontanata dal mondo dello spettacolo, in realtà sta bene e ha solamente deciso negli anni Ottanta di dare priorità alla propria famiglia.

– Su Instagram Daniela Goggi non ha alcun account ufficiale.

