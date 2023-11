Loretta Goggi: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità su una delle cantanti e showgirl più amate dagli italiani.

Showgirl completa, qualità rara nel mondo dello spettacolo di oggi, Loretta Goggi è più di una cantante, più di un’attrice, più di una conduttrice. Nella sua carriera ha saputo riciclarsi in vari ruoli mostrando sempre un talento straordinario. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questa straordinaria e completissima artista.

Chi è Loretta Goggi: biografia e carriera

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre 1950 sotto il segno della Bilancia. Cresciuta in una famiglia originaria del beneventano, fin da bambina ha studiato canto e musica su ‘spinta’ del padre.

Loretta Goggi

Incide la sua prima canzone, con il nome di Loretta, all’età di 12 anni. Si tratta di Se la cercherai, scritta addirittura da un grande nome della musica italiana come Nico Fidenco. Nel 1966 partecipa al Festival di Castrocaro, senza ottenere troppa fortuna. Dopo una lunga serie di apparizioni in sceneggiati televisivi e film, esordisce anche come conduttrice nel 1968. Senza mai abbandonare la musica, peraltro.

Negli anni Settanta incide diverse canzoni di discreto successo, ma la sua carriera musicale arriva a una svolta definitiva solo nel decennio successivo, quando prende parte al Festival di Sanremo come concorrente, arrivando al secondo posto con il suo brano più celebre: Maledetta primmavera.

Il suo nome si lega indissolubilmente con quello del Festival di Sanremo, però, nel 1986. Viene scelta infatti come prima donna a condurre, da presentatrice principale, la kermesse. In quell’edizione canta anche la sigla, Io nascerò, scritta per lei da Mango.

Prosegue quindi la sua vita nel mondo dello spettacolo tra musica e televisione, dividendosi spesso tra le sue due passioni. Nel 1998 ha l’onore di presentare Il mio canto libero, il concerto evento dal vivo dedicato a Lucio Battisti, scomparso pochi giorni prima.

Cosa fa oggi Loretta Goggi? Continua a essere protagonista di diversi show televisivi, e non solo. Nel 2019 ha infatti preso parte a un cortometraggio, Sogni, incentrato sulla malattia dell’Alzheimer. L’abbiamo vista in questi anni anche come protagonista nel programma di Rai 1 Tale e quale show, in particolare nel ruolo di giudice. Ha preso parte anche ai vari spin off del programma, sempre nello stesso ruolo.

A trent’anni di distanza dalla sua ultima conduzione in solitaria, nel 2023 ha quindi potuto presentare uno show incentrato solo su di lei, intitolato Benedetta primavera. Per quattro puntate in prima serata ha potuto ripercorrere alcuni dei momenti migliori della sua carriera insieme a tantissimi amici.

Loretta Goggi: la discografia in studio

1972 – Vieni via con me

1973 – Formula 2

1978 – Il ribaltone (con Daniela Goggi)

1979 – Estoy Bailando cantado en español (con Daniela Goggi)

1981 – Il mio prossimo amore

1981 – Stanno suonando la nostra canzone (con Gigi Proietti e il cast)

1982 – Pieno d’amore

1986 – C’è poesia

1987 – C’è poesia due

1988 – Donna io donna tu

1989 – Punti di vista

1991 – Si faran… canzone

1999 – Hello, Dolly!

2007 – Se stasera sono qui…

2014 – Hermanas Goggi Remixed (con Daniela Goggi)

La vita privata di Loretta Goggi: marito e figli

Donna di grande fascino, Loretta ha sempre dichiarato di aver avuto un unico grande amore: il marito Gianni Brezza, ballerino, coreografo e regista. I due hanno convissuto per oltre trent’anni e non hanno avuto figli. Si sono sposati in tarda età, nel 2008. Il 5 aprile 2011 Gianni è morto a causa di un tumore.

Sai che…

– Loretta Goggi è alta 1 metro e 70.

– Nel 1959 ha vinto il concorso radiofonico Disco magico in coppia con Nilla Pizzi.

– Negli anni Sessanta ha doppiato il canarino Titti nei cartoni della Warner Bros.

– Dove abita Loretta? La sua casa si trova a Roma. Non sappiamo precisamente a quanto ammontino i suoi guadagni, ma pare che i suoi cachet siano sempre stati molto alti.

– Ha doppiato anche la voce di Bambi da piccolo nell’omonimo film della Disney.

– È notoriamente una grande tifosa della Roma.

– Anche la sorella Daniela lavora nel mondo dello spettacolo.

– Da anni è considerata un’icona gay, sia in Italia che in altri paesi europei, come la Spagna. Al riguardo in un’intervista a Panorama dichiarò, riferendosi alle leggi sulle unioni civili: “Sono cattolica e praticante, ma sul piano civile trovo giusta una legge che riconosca un diritto sacrosanto per gli etero e per i gay, mi piacciono i messaggi d’amore universale“.

– Nel 1979 è stata protagonista della copertina e di un servizio di Playboy.

– Negli anni Novanta s’iscrisse al Partito radicale di Marco Pannella.

– Loretta Goggi è morta? Questa una delle domande che spesso i fan scrivono su Google. Tante le fake news sul suo stato di salute e su una sua presunta malattia, ma Loretta sta in realtà bene.

– Su Instagram Loretta Goggi non ha un account ufficiale.

Di seguito Io nascerò, una delle canzoni di Loretta Goggi più amate:

