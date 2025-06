Tutto su Rod Stewart, leggenda del rock britannico

Alla scoperta di tutte le curiosità su Rod Stewart, uno dei cantanti di maggior successo nella storia della musica rock.

Cantante di grande talento, dotato di un timbro unico nel suo genere, sporco, graffiato e comunque elegante, Rod Stewart è stato una vera icona degli anni d’oro della musica rock, ma anche uno degli sperimentatori più audaci nei decenni Ottanta, Novanta e Duemila. Ripercorriamo insieme alcune curiosità sulle varie fasi della sua vita andando alla scoperta di alcuni particolari.

Chi è Rod Stewart: biografia e carriera

Roderick David Stewart è nato a Londra il 10 gennaio 1945 sotto il segno del Capricorno. Ultimogenito in una famiglia di origine scozzese, è cresciuto come amante dello sport, e in particolare del calcio. Da giovane ottiene la possibilità di un contratto da professionista, ma la passione per la musica gli ha impedito di seguire il suo istinto da calciatore.

Dopo alcune esperienze di discreta importanza, entra nella seconda metà degli anni Sessanta nel gruppo di Jeff Beck. Finita l’esperienza con il grande chitarrista inglese, si unisce ai Faces, insieme a Ron Wood. Ma la sua stella è destinata a brillare come solista.

Il loro primo album esce nel 1969, ottenendo un discreto successo. Il boom arriva però solo nel 1971, con il terzo album, trascinato in vetta alle classifiche mondiali da un singolo di straripante successo: Maggie May. Ormai più famoso del suo stesso gruppo, nel 1975 Stewart abbandona i Faces. La sua carriera non subisce scossoni in negativo da questa scelta, anzi: ogni suo singolo diventa in quegli anni un successo straordinario, specialmente nel Regno Unito e in America.

Al rock puro delle origini, nella seconda metà degli anni Settanta Rod alterna un soft rock romantico, e negli anni Ottanta un pop elettronico che contribuisce a mantenerlo in testa alle classifiche mondiali. Tuttavia, nella seconda metà del decennio, pur rimanendo molto popolare e amato, non riesce più a creare veri e propri successi mondiali.

A rinvigorire la sua carriera arriva, negli anni Novanta, la collaborazione con Bryan Adams e Sting nel singolo di successo planetario All for Love, scritto per la colonna sonora del film I tre moschettieri. Incoraggiato da questo nuovo boom, Stewart ripropone un album prettamente rock, ottenendo però un riscontro di vendite negativo.

Ormai deciso a scrivere e produrre più secondo il suo istinto che secondo le leggi del mercato, negli anni successivi Stewart si alterna tra pop, rock, soul ma anche swing. D’altronde il suo status riconosciuto di icona della musica britannica non può più essere scalfito da vendite non eccezionali.

Cosa fa oggi Rod Stewart

Sempre attivo e costante nelle pubblicazioni, sia di album contenenti inediti, sia di raccolte o dischi di cover, Stewart continua a stupire e deliziare tutti i suoi fan. Nel 2021 ha lanciato un nuovo album e più tardi, nel 2024, ha organizzato un vero e proprio tour d’addio per salutare il mondo della musica, un mondo che gli ha dato tantissimo e a cui lui ha dato forse anche di più. Nel 2025 ha dovuto però annullare alcuni concerti poco prima dell’inizio a causa di alcuni problemi di salute.

La discografia in studio

1969 – An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down

1970 – Gasoline Alley

1971 – Every Picture Tells a Story

1972 – Never a Dull Moment

1974 – Smiler

1975 – Atlantic Crossing

1976 – A Night on the Town

1977 – Foot Loose & Fancy Free

1978 – Blondes Have More Fun

1980 – Foolish Behaviour

1981 – Tonight I’m Yours

1983 – Body Wishes

1984 – Camouflage

1986 – Every Beat of My Heart

1988 – Out of Order

1991 – Vagabond Heart

1995 – A Spanner in the Works

1998 – When We Were the New Boys

2001 – Human

2002 – It Had to Be You: The Great American Songbook

2003 – As Time Goes By: The Great American Songbook 2

2004 – Stardust: The Great American Songbook 3

2005 – Thanks for the Memory: The Great American Songbook 4

2006 – Still the Same… Great Rock Classics of Our Time

2009 – Soulbook

2010 – Once in a Blue Moon: The Lost Album

2010 – Fly Me to the Moon…The Great American Songbook Volume V

2012 – Merry Christmas, Baby

2013 – Time

2015 – Another Country

2018 – Blood Red Roses

2021 – The Tears of Hercules

2024 – Swing Fever (con Jools Holland)

La vita privata di Rod Stewart: moglie e figli

Rod Stewart è stato sposato tre volte. Il primo matrimonio, con Alana Stewart, è durato dal 1979 al 1984. Il secondo, con Rachel Hunter, dal 1990 al 2006. Il terzo e finora ultimo è stato celebrato nel 2007 con Penny Lancaster.

Oltre a tre mogli, Rod Stewart vanta anche ben 8 figli. La sua primogenita è Sarah, nata dall’unione con la studentessa Susannah Boffey nel 1963. Dal matrimonio con Alana sono invece nati Kimberley e Sean. Con la modella Kelly Emberg Rod ha dato alla luce Ruby, mentre Renée e Liam sono il frutto del suo matrimonio con Rachel. Infine, da Penny Rod ha avuto altri due figli: Alastair e Aiden.

Sai che…

– Qual è la malattia di Rod Stewart? Nel 2000 a Stewart venne diagnosticato un cancro alla tiroide, che riuscì a sconfiggere solo grazie a un intervento chirurgico. Per via di questo brutto male, l’artista dovette imparare nuovamente a cantare. Da quel momento si è però attivato nel raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, specialmente per quello infantile.

– È sempre stato un tifoso dei Celtic di Glasgow e un fanatico della Nazionale scozzese. Tra le inglesi simpatizza per il Manchester United.

– Rod Stewart e Ron Wood dei Rolling Stones sono legati da un rapporto di sincera amicizia.

– È appassionato di modellismo ferroviario.

– Nel 2007 entrato nell’Ordine dell’Impero Britannico come Comandante per i servizi resi nel campo della musica.

– Il patrimonio netto di Rod Stewart è stimato attorno ai 180 milioni di sterline. Una somma che lo fa entrare tra i 12 artisti più ricchi del music business britannico.

– Il terzo matrimonio, con Penny Lancaster, si è tenuto in Italia, precisamente a Santa Margherita Ligure.

– Rod Stewart è alto 1 metro e 78.

– Su Instagram Rod Stewart è presente con un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Nonostante l’età avanzata ha anche un seguitissimo profilo ufficiale su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Rod Stewart, ecco una playlist presente su Spotify: