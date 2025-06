Jessica Morlacchi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’ex cantante e bassista dei Gazosa.

La storia di Jessica Morlacchi è tipica del music business. Stella della scena pop italiana nei primi anni Duemila con la sua band, i Gazosa, ha finito ben presto per essere inglobata da un’industria onnivora, senza riuscire a reggere determinate pressioni.

Così, nell’età della maturità artistica ha dovuto ricominciare da capo, dalla televisione e dai talent, nel tentativo di riacquistare la fama di un tempo. Scopriamo alcune curiosità su questa brillante cantante romana.

Chi è Jessica Morlacchi: biografia e carriera

Jessica Elisa Giorgia Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio 1987 sotto il segno del Cancro. Si è avvicinata al mondo della musica grazie al padre e alla sorella. Inizia a suonare il basso a 7 anni e a 17 prende lezioni di canto. Nel 1998 forma il gruppo Eta Beta, diventato in poco tempo Zeta Beta e infine, dal 2000, Gazosa.

Jessica Morlacchi – notiziemusica.it

Con i Gazosa Jessica Morlacchi otterrà un successo nazionale. Dopo alcune apparizioni televisive nei primi mesi del 2000, nel 2001 partecipano e vincono il 51° Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Stai con me (Forever).

Partono quindi in tour per la prima volta, lanciando un singolo che diventa in pochi mesi una hit: www.mipiacitu. Con questo brano partecipano al Festivalbar e poco dopo vengono chiamati per l’interpretazione della colonna sonora del film Disney Atlantis – L’impero perduto.

Tornano a Sanremo l’anno dopo con il brano Ogni giorno di più tra i Big, arrivando al decimo posto. Incidono quindi il terzo album Inseparabili. Nel 2003, per una sfortunata coincidenza, decidono di sciogliersi.

Jessica inizia così la propria carriera solista. Tutta la fortuna avuta con il gruppo si trasforma in grande sfortuna per la cantante romana nel resto della carriera. Dopo un’apparizione a Sanremo come ospite di Marco Masini nel 2005, firma nel 2006 con l’etichetta MBO e lancia il suo primo singolo, Un bacio senza fine. Il 20 aprile del 2007 esce invece Pensieri timidi, forse il suo singolo da solista più famoso.

Cosa c’entra Jessica Morlacchi con The Voice, si chiedono in tanti. Nel 2013, per venir fuori dal pantano di una carriera arenatasi, la cantante ha provato a rilanciarsi con il talent di casa Rai, entrando nella squadra di Riccardo Cocciante, ma anche in questo caso non ha avuto grande fortuna.

Ci riprova nel 2019 con Ora o mai più, il format della Rai dedicato agli artisti ‘dimenticati’. Il suo coach nell’occasione è stato l’ex Pooh Red Canzian. Dopo questa avventura, si è ripresentata a Tale e quale show, sorprendendo ancora i suoi fan.

Cosa fa oggi Jessica Morlacchi

Nel corso degli anni Duemilaventi Jessica si è trasformata da stella della musica a vero e proprio personaggio televisivo. Per tre anni ha fatto parte del cast degli ospiti fissi del varietà Oggi è un altro giorno. Nel 2023 ha invece pubblicato un nuovo singolo inedito, Nella playlist dei tuoi pensieri, in collaborazione con Luci al neon.

Ormai apprezzata soprattutto come opinionista e personaggio nei principali salotti televisivi, mette però in stand by la sua carriera 2024 per prendere parte come concorrente alla diciottesima edizione del reality show Grande Fratello, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini.

Resta all’interno della casa fino al 31 marzo 2025. Ritiratasi nel corso della ventunesima puntata, è stata ripescata durante la venticinquesima puntata, riuscendo alla fine a portare a casa la vittoria. Dopo questo successo ha però scelto di limitare le sue apparizioni televisive per dedicarsi nuovamente con forza alla musica, con un unico grande obiettivo: tornare in gara al Festival di Sanremo.

La vita privata di Jessica Morlacchi: moglie e figli

Sulla vita privata di Jessica Morlacchi si conoscono pochi dettagli, ma a quanto pare l’artista non è fidanzata ufficialmente, anche se frequenta un uomo di cui non è stata svelata pubblicamente l’identità. Sappiamo però che da qualche anno collabora sui social, per registrare dei video divertenti, con Rosario Albanese.

Negli ultimi anni sembra comunque che sia stata fidanzata con un ragazzo di nome Davide, di cui si conoscono pochi dettagli. Solo nel 2024 l’artista avrebbe confermato una loro rottura.

Sai che…

– Qual è la malattia di Jessica Morlacchi, si domandano tanti fan. L’artista ha cominciato a sperimentare attacchi di panico e depressione da quando era solo una ragazza. Ha affrontato in passato anche l’agorafobia, la paura di stare in luoghi aperti. Fortunatamente ora sta molto meglio.

– Jessica Morlacchi è alta 1 metro e 63.

– Suo malgrado è stata al centro di un increscioso fatto mediatico. Durante una puntata del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha subito una “palpatina” di sedere dal cantante Memo Remigi, con cui ha interrotto i rapporti.

– Nel 2005 ha partecipato a Sanremo come ospite di Marco Masini, duettando nel brano Nel mondo dei sogni, poi inclusa nell’album Il giardino delle api del cantautore.

– Jessica ha ammesso che negli anni dei Gazosa ha sofferto di attacchi di panico e che nel corso della sua carriera Masini le è stato di grande aiuto.

– Conosciamo pochi dettagli sui suoi genitori. Sappiamo con un grande rapporto sia con il padre Mauro che con la madre, e sappiamo che proprio da loro, in particolare dal papà, ha ereditato la passione per la musica.

– Ha dichiarato in passato di essere stata innamorata persa da ragazzina di Paolo Meneguzzi.

– Su Instagram Jessica Morlacchi ha un account da oltre decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo seguito da migliaia di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jessica Morlacchi, ecco una playlist presente su Spotify: