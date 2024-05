Chi è Memo Remigi, storico cantante di Innamorati a Milano

Memo Remigi: la carriera, la vita privata e le curiosità sul paroliere, cantante e personaggio televisivo e radiofonico più volte concorrente a Sanremo.

Tra i personaggi che hanno fatto la storia della musica italiana negli anni Sessanta, quelli del grande exploit commerciale per l’industria, c’è anche Memo Remigi. Un uomo dai mille talenti, capace di trasformarsi da paroliere a speaker radiofonico, mostrando sempre una grandissima professionalità. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la sua vita privata.

Chi è Memo Remigi: biografia e carriera

Emidio Remigi, questo il vero nome di Memo, è nato a Erba, in provincia di Como, il 27 maggio 1938 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da bambino, viene scoperto dal compositore Giovanni D’Anzi e inizia a esibirsi nei primi anni Sessanta dopo aver conquistato il Festival della canzone di Liegi.

Memo Remigi

Nel 1965 partecipa a Un disco per l’estate con Innamorati a Milano, brano scritto da Alberto Testa, che diventerà col tempo il suo più grande successo come interprete. Riascoltiamolo insieme:

Fa il suo esordio a Sanremo nel 1967 in coppia con Sergio Endrigo, con il brano Dove credi di andare. Sul palco dell’Ariston torna anche nel 1969, con Una famiglia in coppia con Isabella Iannetti, e nel 1973 con Il mondo è qui. Quindi si dedica alla scrittura, componendo per artisti importanti come Shirley Bassey e Ombretta Colli.

Uno dei suoi album più importanti e amati è la raccolta di canzoni dedicate a Milano Emme come Milano, pubblicata nel 1974. Nel 1977 fa il suo esordio in televisione in una trasmissione del canale comasco Antenna 59. Nel frattempo aveva già fatto il suo esordio come conduttore radiofonico anche per Radio 1. A cavallo tra anni Settanta e Ottanta diventa così uno dei volti noti della nascente Telemilano 58 (Canale 5).

Nel corso degli anni successivi si è dedicato anche alla carriera teatrale, recitando in alcune commedie.

Cosa fa oggi Memo Remigi

L’artista prosegue la sua carriera nel mondo dello spettacolo, frenata però da una controversia che lo ha visto protagonista con Jessica Morlacchi. Passata la polemica, dopo alcuni anni Memo Remigi è comunque tornato in tv, e anzi è tornato proprio in Rai.

Di seguito Una famiglia, una delle canzoni di Memo Remigi più amate:

La vita privata di Memo Remigi: moglie e figli

Memo Remigi e Barbara D’Urso sono stati insieme? In effetti sembra Memo abbia avuto un flirt con la Barbara nazionale tantissimi anni fa, quando la conduttrice era appena ventenne. Al di là di questo gossip mai dimostrato, il cantante è stato sposato dal 1966 con Lucia Russo, dalla cui relazione è nato il figlio Stefano. Purtroppo la donna è scomparsa nel 2021.

Sai che…

– Ha scritto diverse canzoni per bambini, vincendo come autore lo Zecchino d’oro nel 1970 con il brano Un bambino.

– Cosa c’entra Memo Remigi con Topo Gigio? Il noto conduttore è stato affiancato proprio dal topo più amato dagli italiani nel programma per bambini L’inquilino del piano di sotto.

– Ha scritto e interpretato Varese va, inno dei mondiali di ciclismo di Varese 2008.

– Dove abita Memo Remigi? Anche per amore dal 2005 si è trasferito proprio a Varese.

– Memo si è dedicato anche alla politica, candidandosi nelle liste dell’UdC in Lombardia per le regionali del 2013.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Suo malgrado, Memo si è ritrovato al centro di uno scandalo per una molestia, o presunta tale, ai danni di Jessica Morlacchi durante una puntata del programma di Serena Bortone. Il cantautore ha messo la sua mano sul fondoschiena della musicista, a suo parere senza alcuna malizia. Un gesto inopportuno che ha scatenato grandi polemiche e lo ha portato a essere allontanato dalla televisione italiana.

– Sui social non sembra avere alcun account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Memo Remigi, ecco una playlist presente su Spotify: