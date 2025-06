Plan Studios Group SRL entra nel gruppo di Radio Studio Centrale

Una nuova sinergia prende forma nel cuore della comunicazione siciliana.

Plan Studios Group SRL, agenzia creativa specializzata in marketing e comunicazione, entra ufficialmente nel capitale societario di Radio Studio Centrale (RSC), tra le emittenti radiofoniche più radicate e ascoltate dell’Isola.

Questa alleanza sancisce l’inizio di un progetto congiunto che mette al centro il valore dei contenuti, della qualità produttiva e di un approccio strategico integrato, in grado di unire tradizione e innovazione nella comunicazione.

Plan Studios Group SRL: creatività, strategia e visione

Fondata nel 2017 da Francesca Mertoli, Francesco Pagano e Delfo Messina, Plan Studios è oggi tra i creative studio e le agenzie di digital marketing più attive e riconosciute nel Sud Italia. Con un team stabile di 10 professionisti, l’agenzia lavora al fianco di imprese, enti e istituzioni offrendo servizi a 360 gradi: branding, marketing strategico, comunicazione politica e istituzionale, web design, social media management e campagne multicanale.

Nel corso degli anni, ha avviato collaborazioni prestigiose con realtà come Gambero Rosso, TV Sorrisi e Canzoni, oltre a numerosi enti pubblici e organizzazioni culturali. La sua reputazione si fonda su una capacità progettuale solida e su una visione contemporanea della comunicazione, sempre cucita sulle esigenze dei partner.

Radio Studio Centrale: la voce della Sicilia dal 1977

Nata a Catania nel 1977, da una intuizione di 22 amici, oggi rappresentata da Michele Musumeci, Salvo Calvagno, Roberto Troina, Giuseppe Giuffrida, Alfredo Giarrizzo e da Franco Riccioli, Radio Studio Centrale rappresenta un pilastro della radiofonia regionale siciliana. Con una presenza capillare sul territorio e un’identità editoriale forte, RSC è la radio più ascoltata dell’Isola in termini di durata di ascolto, con oltre 76.000 ascoltatori medi giornalieri, 120.000 follower sui social e più di 300.000 interazioni mensili, avendo creato anche nel 2024 la sua testata giornalistica RSCNEWS.



La programmazione di RSC spazia tra musica, intrattenimento e informazione locale, portando la radio nelle piazze, ai festival e nei luoghi di aggregazione, a testimonianza dell’impegno dell’emittente di essere sempre vicina alle persone e alla realtà siciliana.

Panoramica degli spazi interni di Radio Studio Centrale e Plan Studios Group Srl – notiziemusica.it

Una visione condivisa per un nuovo ecosistema media

L’unione tra Plan Studios e Radio Studio Centrale rappresenta un modello innovativo di sinergia tra media tradizionali e digitali, capace di generare valore per clienti pubblici e privati. Si tratta di una visione comune che vuole superare le distinzioni tra on-air e online, tra comunicazione istituzionale e intrattenimento commerciale, tra B2B e B2C.

Delfo Messina, tra i co-fondatori di Plan Studios, dichiara: “Siamo felici di ufficializzare un percorso che, in realtà, ci vede collaborare da anni su eventi e progetti di comunicazione per aziende e istituzioni. La radio, ancora oggi nel 2025, è uno strumento potente e in crescita, capace di parlare a tutte le generazioni – anche grazie allo streaming online e ai canali social. Crediamo fortemente che questa unione possa elevare ulteriormente il livello della comunicazione per i nostri clienti.“

Una direzione creativa e condivisa

Questa integrazione non è solo una fusione operativa, ma una dichiarazione d’intenti: costruire una piattaforma editoriale, strategica e creativa, solida e dinamica, che offra un ventaglio coordinato di servizi, pensati e curati da una direzione unica, animata da una visione comune.

L’obiettivo è ambizioso: creare un vero e proprio hub media integrato in Sicilia, capace di coniugare efficacia, stile e innovazione, diventando un punto di riferimento per chi desidera comunicare in modo moderno, autentico e profondo.

Per approfondimenti: planstudios.it | studiocentrale.it