Che fine hanno fatto i Gazosa, l’ex gruppo di Jessica Morlacchi

Www.mipiacitu è stato uno dei tormentoni musicali dei primi anni Duemila. Un tormentone lanciato da un gruppo musicale che nessuno ha dimenticato: i Gazosa. Portati al successo dal talento di Jessica Morlacchi, e soprattutto dall’intuito di Caterina Caselli, hanno vissuto il proprio periodo d’oro per poco tempo.

Nonostante questo, nessuno li ha mai dimenticati, e ancora oggi sono in molti a chiedersi che fine abbiano fatto. Scopriamolo insieme: ecco alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono i Gazosa: membri e carriera

Partiamo dalle basi. I componenti dei Gazosa sono Federico Paciotti (chitarra e voce), Valentina Paciotti (tastiere e voce) e Vincenzo Siani (batteria e voce). All’apice della loro carriera i tre erano però guidati da un’altra talentuosa cantante, diventata famosa anche come solista: Jessica Morlacchi.

Gruppo formato nel 1998 da ragazzi giovanissimi (l’11enne Jessica, la 13enne Valentina, l’11enne Federico e il 12enne Vinnie), nonostante l’età fin troppo acerba i Gazosa riescono a dimostrare un affiatamento straordinario, in grado di accendere su di loro i riflettori di un pubblico giovanissimo e delle case discografiche, complice l’apparizione nel programma Disney Club.

Il debutto discografico avviene nel 1999, anno in cui pubblicano il singolo-cover Mamma mia degli ABBA sotto la supervisione di Caterina Caselli. Quest’ultima decide di dargli una chance anche con materiale differente, promuovendo la pubblicazione del loro primo album, Gazosa, una raccolta di cover e inediti in lingua inglese.

Il successo è immediato e permette alla band di apparire per la prima volta nella tv di Stato, in particolare nel programma Taratata e poi a Bravo Bravissimo e Carramba che fortuna. Piccole star in rampa di lancio, nel 2001 vincono Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano Stai con me (Forever) e nello stesso anno conquistano le radio con il tormentone estivo www.mipiacitu.

Chiamati a interpretare il brano Segui i sogni, per la colonna sonora di Atlantis – L’impero perduto della Disney, nel 2001 pubblicano il loro secondo album per l’etichetta Universal. L’anno dopo partecipano quindi a Sanremo, stavolta tra i Big, con il brano Ogni giorno di più. Chiudono questa edizione al decimo posto e senza sosta pubblicano un terzo album, Inseparabili, seguito da un tour estivo. L’ultimo di questa prima fase della loro carriera.

All’apice del successo, nel 2003 di comune accordo i ragazzi decidono infatti di separare le loro strade, cercando fortuna in altri progetti. Dopo lo scioglimento non riescono però a imporsi in altro modo, eccetto Jessica, che diventa un personaggio televisivo apprezzato dal pubblico.

Cosa fanno oggi i Gazosa

In molti si chiedono che fine abbiano fatto i Gazosa. Per celebrare la loro vittoria sanremese del 2001, nel 2022 si sono finalmente riuniti, lanciando il singolo L’italiano (ma senza Jessica). Subito dopo hanno pubblicato un nuovo singolo, Gentleman, dando seguito a una carriera che sembra definitivamente ripartita. Al momento non sono però ancora riusciti ad avvicinarsi al successo di un tempo. Non sappiamo quindi quali possano essere i loro prossimi passi.

La discografia in studio

2000 – Gazosa

2001 – www.mipiacitu

2002 – Inseparabili

Sai che…

– Il loro primo nome era Eta Beta, poi diventato Zeta Beta.

– Nel video di www.mipiacitu appariva la modella Megan Gale.

– Su Instagram i Gazosa hanno un account ufficale da decina di migliaia di follower. Sono presenti anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Gazosa, ecco una playlist presente su Spotify: