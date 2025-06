Jessie J: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantautrice britannica celebre per l’album Who Are You.

Tra le popstar più famose del Regno Unito, una delle più amate degli ultimi anni è senza dubbio Jessie J. Piacevolezza, buone doti vocali, una spiccata personalità e una faccia ‘pulita’ fanno di lei una sorta di prototipo dell’idolo pop di teenager e non, e il suo successo è qui a dimostrarlo.

Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di una superstar capace di superare il miliardo di views su YouTube con le sue hit.

Chi è Jessie J: biografia e carriera

Jessica Ellen Cornish è nata a Redbridge, sobborgo di Londra, il 27 marzo 1988 sotto il segno dell’Ariete. Talento precoce, già a 11 anni ha preso parte a una rappresentazione teatrale addirittura firmata da Andrew Lloyd Webber (il padre di Jesus Christ Superstar).

Pur non essendo particolarmente portata per gli studi, prosegue la sua carriera scolastica alla Mayfield High School e poi alla BRIT School. Inizia invece il suo percorso professionale all’interno di un gruppo femminile, ma ben presto decide di lasciare la formazione e di provare un’avventura solista.

Jessie J (ph. Ashley Osborn) – notiziemusica.it

Dopo le difficoltà iniziali, riesce a farsi assumere come autrice di testi dalla Sony e scrive brani per artisti affermati come Miley Cyrus, Justin Timberlake, Chris Brown e anche Christina Aguilera.

Finalmente, dopo tanti anni di attesa, nel 2011 riesce a pubblicare il suo album di debutto, anticipato dal singolo Do It Like a Dude, capace di raggiungere la seconda posizione nella classifica inglese e di vincere il premio della critica ai BRIT Awards.

Il successo si ripete con un secondo singolo, Price Tag, in collaborazione con il rapper B.o.B. Stavolta però la cantante riesce a entrare direttamente al primo posto della classifica dei singoli.

Trascinato da questi successi, anche l’album Who Are You riesce a ottenere grandi consensi. Per promuovere il disco ha l’opportunità di aprire alcune date del California Dreams Tour di Katy Perry, riuscendo a farsi conoscere e apprezzare anche nel Nord America.

Katy Perry – notiziemusica.it

Nel 2012 viene quindi scelta come coach nel talent The Voice UK, ottenendo un grande successo anche televisivo.

Tra televisione e musica, la sua carriera prosegue con un secondo disco molto fortunato, Alive, capace di debuttare al terzo posto nella classifica britannica. Grande successo anche nel 2014, quando lancia una hit destinata al mercato internazionale: Bang Bang, in collaborazione con Nicki Minaj e Ariana Grande. Grazie a questo nuovo successo, vola in classifica anche il suo terzo album, Sweet Talker.

Nel 2018 Jessie torna a far sentire la propria voce con R.O.S.E., un disco suddiviso in quattro EP: Realisations, Obsessions, Sex e Empowerment. Un album che riscuote ancora una volta consensi e la consacra come una delle popstar più amate del Regno Unito.

Cosa fa oggi Jessie J

Nonostante sia ancora una delle cantanti più apprezzate dal pubblico, dopo diciassette anni nel settembre 2023 ha interrotto il suo rapporto con Republic Records. Per il momento non sembra intenzionata a firmare con altre major.

La discografia in studio

2011 – Who You Are

2013 – Alive

2014 – Sweet Talker

2018 – R.O.S.E.

2018 – This Christmas Day

La vita privata di Jessie J: fidanzato e figli

Nel novembre 2014 Jessie ha cominciato una relazione con il cantautore americano Luke James. La loro storia è terminata quasi un anno dopo. Nel 2018 ha quindi cominciato una nuova storia con l’attore Channing Tatum.

I due hanno rotto nel 2019 per poi riprendere le redini della loro relazione nel 2020 e lasciarsi ancora una volta, definitivamente, un anno dopo.

Dal 2021 la cantante ha quindi cominciato una nuova relazione, stavolta con il cestista Chanan Colman. Da questa storia è nato il suo primo figlio, nel maggio 2023.

Sai che…

– Jessie J è alta 1 metro e 75.

– Qual è la malattia di Jessie J si domandano in molti. In effetti la cantante ha diversi problemi di salute. Dal 2011 soffre di attacchi di panico, ha subito un aborto spontaneo, le è stata diagnosticata una mania ossessivo-compulsiva e anche un deficit dell’attenzione.

– Al di là di questo tipo di problemi, nel giugno 2025 con un video su Instagram Jessie J ha confessato di avere un tumore al seno: “Sono un libro aperto. Mi si spezza il cuore al pensiero che tanta gente sta attraversando qualcosa di simile o di peggio, è la parte che mi uccide. Fortunatamente il cancro è allo stadio iniziale. Il cancro fa schifo sempre, ma mi aggrappo a quella parola. In questo periodo sto facendo un esame dietro l’altro. (…) Sparirò per un po’ dopo il Summertime Ball per fare l’intervento. (…) Tornerò con tette enormi e nuova musica“.

– Si definisce bisessuale e femminista.

– Vive a Los Angeles.

– Segue una dieta vegana ed è totalmente astemia.

– Ha due sorelle. Entrambe erano molto più brave di lei a scuola, e questo le causava dei problemi.

– Si è diplomata nel 2006 insieme ad altre due star della musica: Adele e Leona Lewis.

– Cosa significa la J nel suo nome d’arte? A quanto pare nulla di specifico o di particolarmente rilevante.

– Il suo primo singolo era stato pensato inizialmente per Rihanna.

– Ha cantato nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra del 2012 We Will Rock You dei Queen.

– Ha partecipato nel 2018 al talent cinese Singer, riuscendo a diventare la prima artista internazionale ad arrivare alla vittoria.

– Su Instagram Jessie J ha un account da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

