Ratchopper: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer tusiniso a Sanremo con il rapper Ghali.

Famoso in Tunisia, dove è riuscito a diventare uno dei grandi protagonisti della scena hip hop locale, Ratchopper è il producer che accompagnerà il rapper Ghali nella serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2024. Un artista ancora poco conosciuto in Italia, ma che potrebbe diventare una vera stella della musica a livello internazionale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata di prima di ammirarlo sul palco dell’Ariston.

Chi è Ratchopper, Souhayl Guesmi: biografia e carriera

Il vero nome di Ratchopper, graficamente reso anche come Rat Chopper, è Souhayl Guesmi. Producer di grande talento, è riuscito in pochi anni a imporsi sulla scena rap tunisina, e non solo come produttore, ma anche come compositore, musicista, deejay e addirittura ingegnere del suono. Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato molto presto la propria carriera, lavorando in particolare su alcune canzoni, edite e inedite, a soli 14 anni. In poco tempo è riuscito così a scalare le gerarchie e a farsi un nome nella scena rap tunisina.

Grazie al successo ottenuto in patria, è riuscito a entrare in contatto con Ghali, una delle stelle della musica rap a livello mondiale. Il trapper italo-tunisino ha potuto in particolare conoscerlo durante le riprese del video di Wallah, brano girato in Tunisia.

Nel periodo in cui il trapper milanese è tornato nel paese d’origine della sua famiglia per scoprire nuove sonorità, è entrato in contatto con questo giovane artista e lo ha scelto per collaborare nell’album Sensazione ultra del 2022, in particolare nel brano Bayna, uno dei più apprezzati dai suoi fan, impreziosito tra l’altro a un altro giovane artista tunisino, Med Guesmi.

Ma cosa fa oggi Ratchopper? Continua regolarmente la sua carriera, e insieme a Ghali debutterà per la prima volta a Sanremo nella serata del venerdì dell’edizione 2024.

La vita privata di Ratchopper: chi è la fidanzata?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, come per la sua biografia, non abbiamo al momento alcun tipo di notizia, anche perché sui social non sembrerebbe avere alcun account.

Sai che…

– Dove vive Ratchopper? Anche se non abbiamo la certezza, dovrebbe essere rimasto nella sua Tunisia.

– Non sembrerebbe avere un account sui social, né su Instagram, né su TikTok.

– Per quanto riguarda Ratchopper, in un’intervista ai microfoni Rockol Ghali dichiarò: “Ho conosciuto in Tunisia il produttore Ratchopper, che a sua volta mi ha presentato un ragazzo povero di cui si stava prendendo cura, un talento dalla voce pazzesca. Abbiamo lavorato insieme su Bayna. Per rifinire il pezzo li ho invitati in Italia, ma quel ragazzo è scomparso, è scappato“.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ratchopper, ecco una playlist presente su Spotify:

