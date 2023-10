Peppe Servillo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante degli Avion Travel, vincitore di un Festival di Sanremo nel 2000.

Cantante, attore e compositore, fratello d’arte e vincitore di un Sanremo: Peppe Servillo è un artista a 360°. Voce degli Avion Travel, ha alle spalle una carriera ricca di grandi successi non solo a livello commerciale, ma anche di critica. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua vita artistica e privata.

Chi è Peppe Servillo: biografia

Giuseppe Servillo è nato ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, il 15 ottobre 1960 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto a Caserta, ha iniziato la propria carriera da musicista da autodidatta, entrando nel 1980 negli Avion Travel e diventandone ben presto il cantante e frontman.

Microfono cantante

L’apice della sua carriera è arrivato a inizio nuovo millennio, nel 2000, quando ha vinto un Festival di Sanremo a dir poco controverso con il brano Sentimento. Questo l’audio ufficiale:

Dal 2005 è entrato a far parte del progetto Uomini in frac dedicato a Domenico Modugno insieme ad altri grandi artisti jazz come Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Roberto Garlo e tanti altri artisti. Cosa fa oggi Toni Servillo? Resta ancora la grande voce principale della Piccola Orchestra Avion Travel, e nel 2018 ha partecipato in coppia con Enzo Avitabile a Sanremo con il brano Il coraggio di ogni giorno.

La vita privata di Peppe Servillo: moglie e figli

Della sua vita privata sappiamo molto poco. Da molti anni è sposato e ha un figlio Rocco. Dove vive? Ormai da tantissimi è residente a Caserta. Non conosciamo invece i suoi guadagni.

Sai che…

– Peppe è anche un importante autore di canzoni, e ha scritto per artiste del calibro di Fiorella Mannoia e Patty Pravo. Ha scritto anche diverse colonne sonore per il cinema e il teatro.

– Peppe ha un fratello altrettanto famoso, il noto attore Toni Servillo. I due hanno anche spesso lavorato insieme.

– Su Instagram sembra che Peppe Servillo non abbia alcun account.

Riproduzione riservata © 2023 - NM