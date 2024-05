Chi è Ntò, il rapper di Love Song e Forever alone

Ntò: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper dei Co’Sang, tra gli artisti più importanti dell’hip hop partenopeo.

Se i Co’Sang sono stati una colonna del rap partenopeo, e di conseguenza di quello italiano, non lo devono esclusivamente al talento di Luchè. Anche l’altra metà del duo napoletano che ha conquistato l’Italia nei primi anni Duemila è riuscita infatti a contribuire largamente al successo di un progetto che ancora oggi fa battere il cuore a migliaia di fan. E quest’altra metà risponde al nome di Ntò. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera da solista e la vita privata del rapper napoletano.

Chi è Ntò: biografia e carriera

Antonio Riccardi, questo il vero nome di Ntò, è nato a Napoli il 25 agosto 1982 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica, e in particolare di hip hop, fin da giovanissimo, verso la metà degli anni Novanta unisce le proprie forze con un altro rapper emergente della scena partenopea, Luchè, dando vita al progetto Co’Sang.

Per poter arrivare a farsi conoscere anche al di fuori della cerchia di appassionati del rap campano, i due devono però attendere il 2005, anno del loro esordio con l’album Chi more pe’ mme, in cui affrontano alcune delle tematiche ricorrenti nelle vite degli artisti delle periferie partenopee. L’accoglienza è fin da subito ottima da parte del pubblico e, soprattutto, della critica specializzata.

Nel 2006 firmano un contratto di distribuzione con la Universal, conquistando di fatto lo status di artisti da major. Per dare alle stampe un nuovo album bisogna però attendere il 2009, anno di uscita di Vita bona, il loro ultimo disco fino a questo momento.

Tre anni dopo i due rapper decidono infatti di separare le loro strade, e Ntò comincia subito una carriera da solista di tutto rispetto. Debutta nel 2013 con l’album Il coraggio impossibile, in grado di esordire al diciassettesimo posto nella classifica italiana. L’anno dopo è tocca a Numero 9 vedere la luce. Si tratta del primo brano con la crew Stirpe Nova, e presenta al suo interno il brano Nuje vulimme ‘na speranza, utilizzata come sigla finale per tutte le stagioni della serie Gomorra:

Dopo qualche anno lontano dalle scene mainstream, impegnato in altri progetti comunque di un certo rilievo, torna nel 2019 a farsi sentire con Rinascimento. Firma quindi un contratto con Sony Music Italy e nel 2020 pubblica per la prima volta un album da solista con una major, Nevada, in cui sono presenti featuring con artisti del calibro di Jake La Furia, Nina Zilli, Clementino e altri ancora.

Cosa fa oggi Ntò

Sempre attivo nella sua carriera da solista, nel 2023 ha pubblicato Royalty (Stirpe Nova, Vol. 2), mentre nel 2024 è tornato a unire le forze con Luchè per l’attesissima reunion dei Co’Sang, attesi da uno straordinario concerto a Napoli.

La discografia da solista in studio

2013 – Il coraggio impossibile

2014 – Numero 9 (con Stirpe Nova)

2016 – Col sangue

2019 – Rinascimento

2020 – Nevada

2023 – Royalty (con Baloo)

La vita privata di Ntò: moglie e figli

Rimasto lontano dalle luci dei riflettori per qualche anno, Ntò preferisce mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se abbia una fidanzata o sia single.

Sai che…

– Ha avuto un’esperienza da attore interpretando il personaggio di Nino in una puntata della fiction Rai L’ispettore Coliandro.

– Dove vive Ntò? Dovrebbe essere rimasto a Napoli, ma non sappiamo precisamente in quale quartiere abiti.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2011 i Co’Sang hanno affiancato al Concerto del Primo Maggio Enzo Avitabile e i Bottari.

– Su Instagram Ntò ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ntò, ecco una playlist presente su Spotify: