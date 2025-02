Chi è Nicole Brancale, la sorella di Serena Brancale

Nicole Brancale: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra di Sanremo.

Dirigere un cantante in gara al Festival di Sanremo è sicuramente un’emozione straordinaria. Se poi il cantante in questione è la tua amatissima sorellina, è chiaro che la felicità aumenta a dismisura. Lo può confermare Nicole Brancale, direttore d’orchestra per Serena Brancale nell’edizione 2025 della kermesse. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nicole Brancale: biografia e carriera

Nata nel 1982 a Bari, Nicole Brancale è la sorella maggiore di Serena (le due sono divise da sette anni), figlia di una musicista scomparsa qualche anno fa e di Agostino Brancale, ex calciatore. Appassionata di musica fin da bambina, grazie all’esempio materno, decide presto di fare della sua passione la sua professione.

Mani di un direttore d’orchestra – www.notiziemusica.it

Diplomatasi con il massimo dei voti al conservatorio di Bari, terminati gli studi comincia la sua carriera come pianista, esibendosi in concerto in location prestigiose sia in Italia che all’estero. Nello stesso tempo ottiene anche il diploma da direttore d’orchestra e viene nominata docente di pianoforte presso il conservatorio di Potenza.

A regalarle la fama nazionalpopolare è stata però la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nell’edizione ha infatti accompagnato la sorella Serena nella sua prima volta in gara, risultando tra l’altro l’unico direttore d’orchestra donna tra quelli dei ventinove cantanti in gara.

A dimostrazione di quale sia il suo talento e la sua caparbietà nel volersi far strada anche in un mondo ancora troppo maschilista.

La vita privata di Nicole Brancale: marito e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita sentimentale. Stando a quanto trapela dai suoi account social dovrebbe essere sposata (o avere comunque un compagno) ed essere madre di almeno un figlio. Non conosciamo però altri dettagli.

Sai che…

– Il suo nome all’anagrafe è Nicoletta.

– Bambina prodigio, già a sette anni ha conquistato una borsa di studio che le ha permesso di migliorare la sua formazione.

– Dovrebbe essere rimasta a vivere a Bari, la città in cui è nata e cresciuta, anche se probabilmente per motivi di lavoro è costretta spesso a girare l’Italia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nicole Brancale, ecco una playlist presente su Spotify: