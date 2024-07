Che fine ha fatto Mudimbi, il rapper rivelazione di Sanremo nel 2018

Mudimbi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su uno dei rapper che hanno raggiunto il successo a Sanremo.

Non sono molti i rapper che sono riusciti a sfruttare Sanremo come una vetrina attraverso cui lanciare la loro carriera. Qualche anno fa ci ha provato anche Mudimbi, rivelazione della categoria Nuove Proposte nel primo Sanremo a guida Baglioni, in grado di arrivare vicino alla vittoria nell’anno della consacrazione di Ultimo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mudimbi: la biografia e la carriera

Michel Mudimbi, questo il suo nome completo, è nato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il 17 ottobre 1986 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, si è avvicinato al rap a 14 grazie al brano The Real Slim Shady di Eminem.

Rapper

Muove i primi passi nel mondo della musica con il brano Erbavoglio, nel 2012, ma raggiunge un discreto successo solo l’anno dopo con Supercalifrigida. Nonostante non fosse più giovanissimo, a trent’anni, spinto dal successo improvviso, sceglie di licenziarsi dal suo lavoro per dedicarsi solo ed esclusivamente alla musica.

Nel 2017 arriva quindi la seconda grande svolta: firma con la Warner Music e lavora sul suo album di esordio, Michel, pubblicato nello stesso anno. Con alle spalle un background più solido, si presenta sul finire dell’anno alle selezioni di Sarà Sanremo e ottiene il pass per partecipare al Festival tra le nuove performance. Con la sua Il mago, durante la kermesse, arriva al terzo posto, conquistando il Premio Assomusica per la migliori performance:

Quello che avrebbe dovuto essere il suo definitivo trampolino si rivela però, almeno parzialmente, un’illusione. Per un paio d’anni del rapper si perdono le tracce, fino all’arrivo, nel 2020, del singolo Ballo, primo estratto dal suo secondo album, Miguel.

Cosa fa oggi Mudimbi

Pur non avendo più raggiunto il successo degli esordi, il rapper continua ad avere una carriera ancora vivace. Nel 2023 ha pubblicato il singolo Ah, seguito da Sparirò, Mandibola e Karate, brani che dovrebbero confluire in un terzo album. Anche nel 2024 ha dato alle stampe diversi singoli.

La discografia in studio

2017 – Michel

2020 – Miguel

La vita privata di Mudimbi: fidanzata e figli

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo se sia fidanzato, sposato o sia single.

Sai che…

– Ha origini congolesi da parte di padre.

– Dopo il diploma ha svolto diversi lavori, tra cui quello di meccanico.

– Ha aperto alcuni concerti di Samuel dei Subsonica.

– Non sappiamo dove abiti in questo momento.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Mudimbi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è molto attivo con il suo profilo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mudimbi, ecco una playlist presente su Spotify: