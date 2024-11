Chi è Mimì Caruso, protagonista di X Factor 2024

Mimì Caruso: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista di X Factor 2024.

A X Factor 2024 ha impressionato tutti per la sua presenza scenica e la sua voce fuori dal comune. Una voce potente e delicata in grado di penetrare nel cuore di Manuel Agnelli. Mimì Caruso è una delle grandi rivelazioni del talent di Sky. Una cantante ancora giovanissima e con un futuro luminoso davanti a sé. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mimì Caruso: biografia e carriera

Mimì Caruso, conosciuta da tutti semplicemente come Mimì, è nata in Mali nel 2007, ma non sappiamo con precisione dove. Cresciuta a Usmate Velate, piccolo comune in provincia di Monza Brianza, si è appassionata al mondo della musica fin da bambina, grazie anche alla mamma musicista.

Mimì, X Factor 2024 © Virginia Bettoja

Prima ancora di arrivare nel talent, ha avuto esperienze in concorsi canori, entrando anche nel Piccolo Coro La Goccia di Vimercate. Ha inoltre preso parte al Fantastico Festival, riuscendo a vincere nel 2023 con una cover di Seven Nation Army.

Nello stesso anno ha preso parte alle selezioni di Sanremo Giovani, non riuscendo però ad arrivare alle finali. Grazie a questa esperienza ha però trovato il coraggio per lavorare su materiale inedito che dovrebbe confluire in un EP di prossima uscita.

Nel frattempo ha deciso di tuffarsi nell’avventura a X Factor, presentandosi fin da subito come uno dei talenti più interessanti. Alle Audizioni ha convinto Manuel a utilizzare il suo X Pass grazie a una cover di Figures di Jessie Reyez. Si è quindi confermata ai Bootcamp con Godseed di Frank Ocean, mentre agli Home Visit ha conquistato un posto per i Live con una splendida versione di Earfquake di Tyler, the Creator.



La vita privata di Mimì Caruso: chi è il fidanzato

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio e non sappiamo se sia fidanzata o sia single. Non ha molte amiche ma con quelle che ha è riuscita a stringere un legame davvero speciale.

Sai che…

– È stata adottata quando aveva solo 8 mesi. Le sue origini sono maliane.

– Tra le sue fonti d’ispirazione ci sono sicuramente i dischi soul e jazz che la madre le ha fatto ascoltare fin da bambina, ma anche il mondo dell’hip hop, scoperto in anni più recenti.

– Vive probabilmente ancora a Usmate con la madre.

– Su Instagram Mimì ha un account da decine di migliaia di follower, ma è presente anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mimì Caruso, ecco una playlist presente su Spotify: