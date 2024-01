Chi è Simona Molinari, la cantante jazz più amata d’Italia

Simona Molinari: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sulla voce jazz e swing più amata d’Italia.

Simona Molinari è una delle amate voci della nuova generazione jazz e swing italiana. Protagonista a Sanremo in diverse occasioni, ha saputo sempre farsi apprezzare anche dal pubblico nazional-popolare, senza mai sfigurare. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Simona Molinari: biografia e carriera

Simona Molinari è nata a Napoli il 23 febbraio 1983 sotto il segno dei Pesci. Cresciuta all’Aquila, già da bambina dimostra una grande attitudine per la musica. Inizia a studiare canto a otto anni, passando dalla leggera al jazz, fino alla classica. Ottiene così il diploma al conservatorio Alfredo Casella del capoluogo abruzzese.

Simona Molinari

Nel 2007 dà il via a una proficua collaborazione con il produttore Carlo Avarello. I due creano un percorso jazz-pop che attira subito l’attenzione del pubblico. Contemporaneamente, lavora anche in teatro, partecipando ad alcuni musical. Vince nel 2008 Sanremolab e partecipa così al Festival nel 2009 tra le Nuove Proposte con il brano Egocentrica, interpretato nella serata dei duetti anche con Ornella Vanoni:

Dopo la kermesse esce il suo primo album, intitolato proprio Egocentrica. Il suo secondo lavoro, Croce e delizia, esce invece nel 2010, anticipato da un singolo con la Vanoni, Amore a prima vista, capace di arrivare al decimo posto nella classifica dei singoli.

Segue nel 2011 un terzo album, Tua, che non ottiene il successo sperato. Anche per rilanciare la sua carriera partecipa quindi al Festival di Sanremo nel 2013 in coppia con Peter Cincotti. I due presentano due brani: Dr. Jekyll e Mr. Hyde (canzone postuma di Lelio Luttazzi) e La felicità. Proprio questo secondo pezzo riesce ad arrivare fino al 13° posto:

Il seguente album, Dr. Jekyll Mr. Hyde, ottiene un buon successo, arrivando fino al 16° posto nella classifica FIMI.

Cosa fa oggi Simona Molinari?

Nel 2020 è stata protagonista nella serata dei duetti di Sanremo, ‘ospite’ di Raphael Gualazzi. Nel 2022 ha quindi pubblicato l’album Petali, disco che le vale la vittoria della Targa Tenco come miglior interprete.

Negli ultimi anni ha invece preso parte al progetto El Pelusa y la Negra, dialogo immaginario tra Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa, uno spettacolo da cui è stato tratto l’album Hasta siempre Mercedes.

Simona Molinari: la discografia in studio

2009 – Egocentrica

2010 – Croce e delizia

2011 – Tua

2013 – Dr. Jekyll Mr. Hyde

2015 – Casa mia

2022 – Petali

La vita privata di Simona Molinari: marito e figli

Simona si è sposata a Roma con Giovanni Luca Zammarchi il 31 agosto 2019. I due hanno avuto una figlia nel 2015, Anita. Sui social, dopo il matrimonio, la cantante ha scritto: “Mi sento la donna più ricca del mondo. L’amore è energia: non si crea e non si distrugge, ma si trasforma, passando da una forma all’altra…“.

Sai che…

– Dove vive Simona Molinari? Nata a Napoli e cresciuta in Abruzzo, Simona attualmente vive a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Simona Molinari è alta 1 metro e 65.

– Ha iniziato la carriera cantando nei piano bar.

– Ha dichiarato che una delle sue ispirazioni è sempre stata Giorgia.

– Ha registrato il singolo Ninna nanna con Nazzareno Carusi per raccogliere fondi per la popolazione vittima del sisma del 2009.

– Su Instagram Simona Molinari ha un account ufficiale da migliaia follower. Anche su TikTok ha un profilo utilizzato con continuità.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Simona Molinari, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM