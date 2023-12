Tutto quello che dovresti sapere su Lu Colombo, la voce di Maracaibo

Lu Colombo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante italiana famosa per la hit Maracaibo.

Meteora della musica italiana o leggenda immortale? Difficile utilizzare una sola definizione per Lu Colombo, autentica one hit wonder in grado però di regalare al pubblico una canzone destinata a essere cantata e ballata per molto tempo ancora, se non addirittura per sempre. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla storica voce di Maracaibo.

Chi è Lu Colombo: biografia e carriera

Maria Luisa Colombo, questo il vero nome di Lu (o Lou) Colombo, è nata a Milano il 3 luglio 1952 sotto il segno del Cancro. Appassionata di musica fin da bambina, deve molta della sua fortuna al fatto di essere nata in una famiglia che ha sempre incoraggiato la pratica musicale.

Fin dagli anni Sessanta comincia così a suonare la chitarra e a cantare. Le sue prime esperienze importanti la vedono attiva come corista per gli Stormy Six e come membro del trio Plastic Doves. Nel decennio successivo lavora in teatro, firma alcune colonne sonore e comincia a lavorare anche all’interno di uno studio di registrazione e montaggio cinematografico, incidendo i suoi primi jingle musicali.

La svolta della sua carriera, e forse della sua vita, arriva però quando nel 1981 dà alle stampe una hit destinata a scalare le classifiche: Maracaibo.

L’anno successivo firma un contratto con la EMI Italiana e pubblica il singolo Dance All Nite, con cui partecipa al Festivalbar e vince una competizione molto prestigiosa come il Disco per l’estate. Dopo essere stata per almeno quattro o cinque anni una delle grandi rivelazioni della musica italiana, soprattutto in ambito dance pop, nella seconda metà degli anni Ottanta esce lentamente dalle scene e vi rimane fino al nuovo millennio.

Durante gli anni di pausa musicale si trasferisce all’estero e si dedica soprattutto a un’altra sua grande passione, la pittura. Nel 2001 torna alla musica per celebrare l’anniversario della sua Maracaibo, esperienza ripetuta anche dieci anni più tardi. Nel frattempo pubblica un nuovo album, L’uovo di Colombo, nel 2004.

Dopo aver quindi unito le forze con il gruppo bresciano The The, lanciando anche un nuovo album destinato a una raccolta fondi per iniziative umanitarie, nel decennio successivo si è dedicata a diversi progetti di carattere musicale anche fuori dall’Italia.

Cosa fa Lu Colombo oggi?

Durante il periodo più buio del lockdown ha voluto ringraziare gli operatori sanitari attraverso un nuovo singolo intitolato Ali ali. Ha quindi pubblicato nel 2021 un nuovo album, Danza, e nel 2022 l’EP Mito con alcune versioni inedite di brani già amati dal pubblico.

La vita privata di Lu Colombo: marito e figli

Sulla vita sentimentale di Lu Colombo non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se si sia sposata e abbia avuto dei figli.

Sai che…

– Ha sempre amato anche la pittura.

– Dove vive Lu Colombo? Non sappiamo se, dopo il suo periodo all’estero, sia tornata ad abitare a Milano.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Dal punto di vista della formazione scolastica, ha studiato al liceo classico e si è laureata in Lettere.

– Ha lavorato anche come grafica in una rivista musicale ed è stata assistente del fotografo Giovanni Molino.

– Molto del suo successo è legato al fatto che le sue hit più famose vennero incluse negli anni Ottanta nella colonna sonora di Vacanze di Natale.

– In molti credono che Maracaibo l’abbia scritta Jerry Calà, o al massimo Raffaella Carrà. Anche se entrambi l’hanno cantata e resa famosa, l’autrice è però la stessa Lu Colombo, che l’ha firmata insieme a David Riondino.

– Maracaibo non è solo la classica canzone da trenino, ma un brano politicamente impegnato. Il testo è infatti ispirato alle peripezie di una ballerina e del suo amore rivoluzionario per un certo Miguel/Fidel. Una storia fatta di emancipazione femminile, body shaming e molti altri temi di grande attualità.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lu Colombo, ecco una playlist presente su Spotify:

