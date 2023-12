Chi è Jimmy Sax, un uomo nato per suonare il sassofono

Jimmy Sax: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul sassofonista di Time e No Man No Cry.

Fenomeno nato sul web, poi capace di imporsi in tutto il mondo della musica internazionale, Jimmy Sax è attualmente il sassofonista più famoso al mondo. O di certo uno dei più apprezzati, e non per caso. Talento cristallino, ha tutto: intensità, grinta, capacità di emozionare anche senza proferire una parola. Un artista di grandissimo spessore arrivato finalmente alla ribalta internazionale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera.

Chi è Jimmy Sax: biografia e carriera

Sulla biografia di Jimmy Sax sappiamo molto poco. Se ti chiedi se sia nato a Parigi o a Bordeaux, la risposta al momento è ancora un: non si sa. Al secolo Jeremy Rolland, Jimmy è un artista di origini francesi dal passato piuttosto oscuro, dal presente sfavillante e dal futuro ancora tutto da scrivere.

Sassofono

Nato a Parigi il 19 febbraio 1985 sotto il segno dell’Aquario, è un musicista moderno, eclettico e versatile, fin da ragazzo ha iniziato a suonare dal vivo nei più disparati locali, senza mai fermarsi e girando il mondo con la sua musica, esibendosi in alcune delle località più belle del pianeta, da Miami a Dubai, da Parigi a New Delhi, passando per Capri, Cancun, St. Tropez e Monaco.

La svolta della sua carriera è stato il successo ottenuto da alcuni suoi video su YouTube, piattaforma in cui vanta oltre 150 milioni di ascolti. Numero che lo hanno portato all’attenzione delle più grandi case discografiche, che hanno scelto d’investire sul suo talento.

E il risultato è stato Jimmy, il suo primo album, pubblicato nell’ottobre 2021. Un disco in cui l’artista mostra tutto se stesso, come rivelato in una nota stampa: “Non ho prodotto un album ‘facile’, che possa piacere a tutti o subito, ma ho composto un album di cui sono orgoglioso! Per me è come una scatola magica, apritela e dentro ci troverete brani pop, electro, ci sono canzoni in cui canto io, dove suono la chitarra, il piano e il banjo. C’è anche mia mamma che fischietta“.

Cosa fa oggi Jimmy Sax?

Continua a esibirsi in giro per il mondo, ma mantiene un rapporto molto particolare non solo con l’Italia, ma in particolar modo con Napoli.

La vita privata di Jimmy Sax: moglie e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale. Non sappiamo se abbia una compagna o una moglie, ma sappiamo che ha un figlio o una figlia, visto che il suo battito cardiaco è stato inciso in un suo album.

Sai che…

– Ha dedicato una canzone al padre, morto nel 2020.

– Si è esibito anche al Concerto di Natale in Vaticano.

– Dove abita Jimmy Sax? Non sappiamo se viva ancora in Francia o si sia trasferito altrove.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Suona il sax contralto.

– Jimmy Sax non ha ancora una pagina Wikipedia, ma ha un account Instagram ufficiale. Anche su TikTok il sassofonista ha un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jimmy Sax, ecco una playlist presente su Spotify:

