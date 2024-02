Chi è Laufey, l’artista islandese che ha fatto spopolare il jazz su TikTok

Laufey: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice islandese diventata celebre su TikTok con il suo jazz.

Il suo nome ricorda la mitologia norrena, o al limite qualche fumetto della Marvel, ma non è un personaggio della fantasia, bensì un’artista in carne e ossa, giovane e dalle idee chiare. Si fa chiamare Laufey ed è una delle più originali cantautrici della sua generazione, un’artista che è riuscita a far diventare virale su un social network giovane come TikTok anche un genere non proprio alla moda come il jazz. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Laufey: biografia e carriera

Laufey Lín Bing Jónsdóttir, questo il suo nome completo, è nata a Reykjavík, capitale dell’Islanda, il 23 aprile 1999 sotto il segno del Toro. Figlia di due violinisti, come tutti i membri della sua famiglia si è appassionata al mondo della musica fin da bambina. Impara molto presto a suonare il pianoforte, la chitarra e il violoncello, diventando a soli 15 anni solista nella Iceland Symphony Orchestra proprio come violoncellista.

Laufey

Dotata di un talento naturale, nello stesso periodo esordisce anche nel mondo dello spettacolo, partecipando alle edizioni islandesi di Got Talent e The Voice e facendosi notare immediatamente dal pubblico.

Per affinare le sue capacità comincia subito dopo l’adolescenza gli studi alla prestigiosa Berklee College of Music di Boston, e contemporaneamente, nel 2020, dà alle stampe il suo primo EP, dando inizio alla sua carriera nel mondo della musica.

Notata da Billie Eilish, ottiene il suo endorsement e in questo modo riesce a diventare popolare anche in America. La vera svolta della sua carriera arriva però nel 2022, anno in cui dà alle stampe il suo primo vero album, Everything I Know About Love, seguito l’anno dopo da Bewitched. Proprio quest’ultimo disco le permette di conquistare il suo primo Grammy nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album.

Laufey: la discografia in studio

2022 – Everything I Know About Love

2023 – Bewitched

La vita privata di Laufey: chi è il fidanzato?

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se abbia un fidanzato o meno. Sappiamo però che utilizza i social soprattutto per parlare della sua carriera e trasmettere messaggi positivi.

Sai che…

– Quali sono le origini di Laufey? Islandesi da parte di padre, cinesi da parte di madre.

– Ha una sorella gemella, Júnía Lín, a sua volta impegnata nel mondo della musica, oltre che come direttrice creativa della stessa cantautrice islandese.

– Che genere suona Laufey? Principalmente jazz, ma reso più fruibile con delle contaminazioni evidenti con un pop dal sound contemporaneo.

– Dove vive Laufey? Non sappiamo se sia rimasta a vivere negli Stati Uniti o abbia scelto di tornare in Islanda.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Laufey ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok è una vera star, con un account seguito da milioni di fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Laufey, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM