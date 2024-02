Chi è Mick Jones, il fondatore dei Foreigner affetto dal morbo di Parkinson

Mick Jones: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul compositore, chitarrista e fondatore dei Foreigner.

Grande protagonista del mondo della musica rock tra gli anni Settanta e il successivo decennio, Mick Jones è ricordato ancora oggi come il fondatore di una delle band più amate al mondo, i Foreigner. Un artista eclettico, di grande talento, capace di farsi apprezzare nelle vesti di chitarrista, compositore e anche produttore discografico. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mick Jones: biografia e carriera

Michael Leslie Jones, questo il vero nome di Mick Jones, è nato il 27 dicembre 1944 sotto il segno del Capricorno. Appassionato di musica fin da ragazzo, muove i primi passi della sua carriera negli anni Sessanta, come membro dei Nero and the Gladiators, con cui pubblica due singoli senza grande successo.

Mick Jones

Dopo lo scioglimento della band, prosegue il suo percorso artistico come session man e compositore, lavorando in particolare con artisti del calibro di Johnny Hallyday. Dopo aver incontrato Gary Wright, fondatore degli Spooky Tooth, forma un nuovo gruppo, i Wondeewheel.

Nel 1973 i due decidono di ridare vita agli Spooky Tooth, ma la strada per il vero successo è ancora lontano. La vera svolta della sua carriera arriva infatti qualche anno più tardi, nel 1976, quando fonda insieme a Ian McDonald un nuovo gruppo: i Foreigner. Leader della band, nonché compositore di gran parte delle canzoni del gruppo, raggiunge il successo planetario in particolare con una hit destinata a fare epoca: I Want to Know What Love Is.

Il successo straordinario crea però molto presto delle tensioni all’interno del gruppo, tensioni che esplodono improvvisamente nei primi anni Ottanta, a causa soprattutto delle differenza di vedute tra gli altri due membri del gruppo, McDonald e Lou Gramm. Quando quest’ultimo decide quindi di abbandonare il gruppo, Jones prova a dar vita a un percorso da solista, pubblicando l’eponimo Mick Jones nel 1989.

Con il rientro di Gramm nella band decide però di ridare vita al progetto Foreigner, con cui continua una proficua carriera in studio fino al 2009.

Cosa fa oggi Mick Jones?

Fermo discograficamente da diversi anni, Jones è salito nuovamente alla ribalta nel 2024, dopo aver annunciato di essere affetto dal morbo di Parkinson. La band nel frattempo ha cominciato un tour d’addio, ma Jones non suona ormai con il gruppo dal 2022.

La vita privata di Mick Jones: moglie e figli

La vita sentimentale di Jones è stata piuttosto travagliata. Si è sposato negli anni Ottanta con Ann Dexter, già madre di tre figli. Dalla loro relazione sono nati Alexander e Annabelle. Già in precedenza, da altre relazioni, Jones era diventato padre di Roman e Christopher.

Dopo quasi 25 anni di matrimonio, la relazione tra il chitarrista e la consorte è naufragata definitivamente nel 2007.

Sai che…

– Ha scritto brani anche per Eric Clapton e George Harrison.

– Qual è la malattia di Mick Jones? Il chitarrista lotta da anni con il Parkinson, come confessato sui social: “È una lotta quotidiana; l’importante è perseverare e ricordare a me stesso la meravigliosa carriera che ho avuto nella musica“.

– Dove vive Mick Jones? Non sappiamo se abiti ancora a Portsmouth o in altre città inglesi.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Mick Jones ha un account da migliaia di follower.

