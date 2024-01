Tutte le curiosità su Kirk Hammett, la chitarra solista dei Metallica

Kirk Hammett: la carriera, la vita privata e le curiosità sul chitarrista solista dei Metallica, una leggenda dell’heavy metal.

Tra gli artisti più amati e al tempo stesso detestati della scena metal internazionale c’è Kirk Hammett, il chitarrista solista dei Metallica. Per molti è uno dei più talentuosi guitar hero di sempre, per altri è solo uno dei più sopravvalutati.

Quel che è certo è che anche grazie a lui i Metallica sono diventati la band metal più famosa al mondo, e che il suo stile ha necessariamente influenzato gran parte dei chitarristi metal venuti dopo di lui. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del chitarrista di origini asiatiche.

Chi è Kirk Hammett: biografia e carriera

Kirk Lee Hammett è nato a San Francisco il 18 novembre 1962 sotto il segno dello Scorpione. Figlio di un uomo di origini inglesi, tedesche, scozzesi e irlandesi e di una donna di origini filippine, cresce a El Sobrante. Qui frequenta la De Anza High School e inizia a interessarsi alla musica, grazie anche alla passione del fratello maggiore, che colleziona chitarre, bassi e album hard rock.

Metallica

Deciso a tentare una carriera nel mondo della musica, lavora in un Burger King per guadagnarsi i soldi necessari per poter acquistare strumenti e amplificatori di buon livello. A 18 anni, nel 1980, fonda il gruppo Exodus insieme al batterista Tom Hunting. Con questa band apre nel 1982 e nel 1983 per due volte i concerti dei Metallica, giovane band thrash metal che aveva raccolto in quel periodo ottimi consensi in California.

Il caso vuole che l’allora chitarrista dei Metallica, Dave Mustaine, venga allontanato nel 1983 per abuso di sostanze stupefacenti. La band si mette così alla ricerca di un nuovo solista e, dopo aver effettuato un provino, decide di prendere tra le proprie fila proprio il giovane Kirk.

Il primo compito di quest’ultimo è registrare nuovamente le parti di chitarra per il primo album del gruppo, in gran parte già pronto. Inizia così la carriera in studio dei Metallica, che si consacrano durante tutti gli anni Ottanta come la band thrash metal più famosa del mondo, prima di effettuare un cambio di rotta più commerciale a inizio anni Novanta e guadagnare un successo straordinario che dura tutt’oggi.

Il ruolo di Kirk all’interno della band in fase di stesura inizia a diventare di maggior peso dal Black Album del 1991. Per certi versi è lui il fautore della svolta hard rock dei successivi album Load e Reload. Kirk capisce presto infatti, insieme al batterista Lars Ulrich, che la band aveva bisogno di un sound più moderno. Una svolta che però molti fan di vecchia data non gli hanno mai perdonato.

Di seguito il video di The Unforgiven dei Metallica:

Nel 2020 Kirk Hammett, complice la pandemia da Coronavirus, ha avuto pochi impegni con i Metallica. Tuttavia, ha avuto modo di confessare, in un’intervista a Kerrang, qual è il suo assolo preferito: si tratta dello splendido pezzo solista di The Unforgiven, brano dell’album Metallica del 1991.

Cosa fa oggi Kirk Hammett?

Negli ultimi anni, oltre a continuare a suonare con i Metallica, ha dato vita anche a un progetto solista, pubblicando nel 2022 un EP composto da brani strumentali.

La vita privata di Kirk Hammett: moglie e figli

Dal 1987 al 1990 Kirk è stato sposato con Rebecca. I due hanno divorziato durante le registrazioni del quinto album dei Metallica. Nel 1998, Kirk si è risposato con un’altra donna, Lani. Dalla loro relazione sono nati i suoi due figli: Angel nel 2006 e Vincenzo nel 2008.

Sai che…

– Kirk Hammett è alto 1 metro e 72.

– Il primo chitarrista che folgorò il giovane Kirk fu Jimi Hendrix.

– Hammett è un grande appassionato di film horror.

– Dove vive Kirk Hammett? Non sappiamo se abiti ancora a San Francisco o si sia spostato a Los Angeles.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Oltre che chitarrista metal, è un compositore di musica classica.

– Kirk ha preso lezioni di chitarra da Joe Satriani per imparare stili diversi da quello metal.

– Su Instagram Kirk Hammett ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kirk Hammett, ecco una playlist presente su Spotify:

