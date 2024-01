Chi è Aitana, la cantante spagnola con Sangiovanni in Mariposas

Aitana: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante spagnola protagonista di Mariposas con Sangiovanni.

Sangiovanni ha esplorato nuovi territori negli ultimi anni, sbarcando oltre confine e provando a conquistare la Spagna con Mariposas, il remix in lingua spagnola di Farfalle, il suo successone del primo Sanremo. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura è stata Aitana, una cantante che nella penisola iberica non è certo un nome sconosciuto. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Aitana: biografia e carriera

Aitana Ocaña Morales, questo il nome completo di Aitana, è nata a Barcellona il 27 giugno 1999 sotto il segno del Cancro. Appassionata di musica fin da bambina, ha iniziato la sua carriera cantando e pubblicando su YouTube cover di canzoni famose, nel 2014. Nello stesso anno si è messa alla prova con la scrittura delle sue prime canzoni, e in alcuni casi è riuscita anche a pubblicarle.

Aitana

La grande svolta della sua carriera è arrivata quando, nel 2017, ha preso parte alla nona edizione di Operación Triunfo. Grazie alla partecipazione del programma è riuscita a qualificarsi anche alle selezioni per il rappresentante della Spagna all’Eurovision, ma alla fine della serata ha chiuso al secondo posto, sfiorando l’opportunità più grande di tutte.

Forte di questo primo grande successo, nello stesso anno ha pubblicato il singolo Lo malo insieme alla collega Ana Guerra, e ha scalato le classifiche in Spagna, ottenendo un doppio disco di platino:

Si è quindi trasferita a Los Angeles per registrare il suo primo album, pubblicato nel maggio del 2019 e subito candidato a un Latin Grammy. Forte di questo primo successo internazionale, in quel periodo sembrava in procinto di trasformarsi in una popstar del calibro di Rosalia, ma lo scoppio della pandemia ha frenato la sua ascesa.

In questo periodo non si è comunque fermata, ma ha continuato a darsi da fare e a realizzare canzoni con alcuni artisti di fama internazionale come Katy Perry e David Bisbal. Nel 2020 ha pubblicato quindi il suo secondo album e ha avuto quindi l’opportunità di farsi conoscere anche in Italia grazie al singolo Mariposas con Sangiovanni.

Cosa fa oggi Aitana?

Divisa tra musica e recitazione, la cantante è stata annunciata nel 2024 tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Canterà nella serata dei duetti proprio con Sangiovanni, presentando una versione sia italiana che spagnola di Farfalle.

Aitana: la discografia in studio

2019 – Spoiler

2020 – 11 razones

2023 – Alpha

La vita privata di Aitana: chi è il fidanzato?

Il suo storico fidanzato è stato Vicente Rodríguez. I due sono stati a lungo insieme, ma la cantante ha preferito lasciarlo dopo essersi innamorata del collega Luis Cepeda, altro concorrente di Operación Triunfo, ma ben più grande di lei. Anche questa relazione non ha avuto fortuna, e Aitana si è fidanzata di nuovo, nel 2020, con l’attore Miguel Bernardeau.

A fine 2022 anche questa storia è terminata, e nel 2023 ha iniziato a frequentare un altro cantante, il colombiano Sebastián Yatra.

Sai che…

– Ha partecipato nel 2018 a un grande evento benefico allo stadio Bernabeu di Madrid.

– Con Zayn ha cantato la versione spanglish di A Whole New World, canzone per la colonna sonora del live action Aladdin.

– Dove vive Aitana? Pur avendo soggiornato a lungo a Los Angeles, vive a Madrid.

– Aitana è stata anche giudice di The Voice.

– Su Instagram Aitana ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok è una vera star con il suo profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Aitana, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM