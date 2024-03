Chi è Kid Lost, il rapper che ha vinto il talent Nuova Scena

Kid Lost: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper che ha conquistato la prima edizione del talent Nuova scena.

La prima edizione di Nuova Scena, il talent show in onda su Netflix e dedicato alla musica rap italiana, è stato vinto da un artista di origini napoletane: si chiama Kid Lost, ed è riuscito grazie alla sua storia, al suo talento e alle sue barre incisive a convincere tutti e tre i giudici, portando a casa il ricco montepremi e la prospettiva di una carriera che da qui in avanti potrebbe decollare. Andiamo a scoprire alcune curiosità sul suo percorso di vita fino a questo momento.

Chi è Kid Lost: biografia e carriera

Graziano Landolfi, questo il vero nome di Kid Lost, è un rapper originario di Qualiano, in provincia di Napoli, classe 1996. Appassionato di musica fin da ragazzo, dopo un’infanzia difficile, raccontata nel suo inedito Criatura prodotto da Mars e Zef, è riuscito a muovere i primi passi nel mondo del rap.

Rapper

“Ho lavorato da piccolissimo e ho sempre dovuto cercare un modo per farcela in tutto“, ha raccontato lo stesso Graziano durante la sua partecipazione a Nuova Scena. Proprio grazie al talent di Netflix è riuscito però a ottenere la ricompensa per i tanti sforzi compiuti anche durante un’infanzia inesistente.

Non riuscendo a imporsi in altra maniera, ha provato infatti a farsi notare nella prima edizione del programma dedicato alla musica rap, e con il suo talento e la sua storia è riuscito a convincere tutti e tre i giudici, sia il compaesano Geolier che Fabri Fibra e Rose Villain.

Nella finale Kid Lost ha avuto la meglio sul rapper romano El Matador e sulla napoletana Jelecrois. Quest’ultima si è dovuta accontentare del secondo posto. Un trionfo straordinario, dunque, per il rapper di Qualiano, che ha conquistato il montepremi di 100mila euro e che da qui in avanti potrà ambire a fare un salto di qualità nella sua carriera.

La vita privata di Kid Lost: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita privata e non sappiamo se abbia una fidanzata o sia ancora single.

Sai che…

– Durante la partecipazione nel talent ha raggiunto grande successo con l’inedito Ossimoro.

– Dove vive Kid Lost? Ancora a Qualiano, in provincia di Napoli.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni, ma sappiamo che nel talent ha vinto ben 100mila euro.

– Ha avuto modo di rappare in una puntata con Marracash.

– Su Instagram Kid Lost ha un account da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kid Lost, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM