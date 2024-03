Chi è Saba, la cantante danese protagonista all’Eurovision 2024

Saba: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante danese di origini etiope protagonista all’Eurovision.

Cantante, ma anche attrice teatrale e modella, Saba è la cantante scelta dalla Danimarca per partecipare all’Eurovision Song Contest 2024 in Svezia. Un’artista di grande talento di origine etiope, pronta a sorprendere il pubblico di tutto il mondo con la sua voce e la sua enorme espressività. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Saba: biografia e carriera

Anna Saba Lykke Oehlenschlæger, questo il suo nome completo, è nata ad Addis Abeba l’11 agosto 1997 sotto il segno del Leone. Venuta al mondo insieme alla sorella gemella nella capitale dell’Etiopia, Anna è stata adottata da una coppia di origine danese ed è quindi cresciuta in Europa. Appassionata di musica fin da piccola, da bambina ha mosso i primi parti sul campo da calcio, giocando in particolare nella DBU Jutland.

Vivace e desiderosa di perseguire le sue ambizioni, ha abbandonato molto presto gli studi per trasferirsi, con la sorella, a Copenaghen. Nella capitale danese ha cominciato a lavorare come modella e contestualmente anche come imprenditrice di prodotti per lo sbiancamento dentale, mentre la sorella, Andrea Sara, ha mosso i primi passi nel mondo della musica e sul palcoscenico teatrale.

Quando però, nel febbraio 2023, quest’ultima è stata costretta, causa gravidanza, ad abbandonare un importante ruolo per il musical Hair, Anna ha potuto sostituirla, mostrando di avere a sua volta un grande talento e una propensione per il mondo della recitazione e della musica.

Cosa fa oggi Saba?

Rotto il ghiaccio con il mondo delle sette note, Saba ha quindi cercato di raggiungere a tutti i costi il successo, e a inizio 2024 è stata confermata tra gli otto finalisti del Dansk Melodi Grand Prix, la competizione per decidere il rappresentante danese all’Eurovision.

Nonostante l’inesperienza a certi livelli, la cantante di origini etiope è riuscita a ben figurare, e anzi con il brano di debutto assoluto per lei, Sand, ha conquistato la vittoria grazie al voto combinato di pubblico e giuria:

La vita privata di Saba: chi è il fidanzato?

Sulla vita sentimentale di Saba conosciamo pochi dettagli. Sappiamo che è apertamente lesbica e che dal 2020 ha una relazione con Lærke-Maria Schmidt, una famosa imprenditrice danese.

Sai che…

– Nel 2018 le è stato diagnosticato un disturbo bipolare e ha dovuto affrontare un percorso di riabilitazione in ospedale.

– Da ragazza ha praticato autolesionismo a causa di una forma di depressione.

– Dove vive Saba? Per proseguire la sua carriera sembra abbia scelto di rimanere a Copenaghen.

– Su Instagram Saba non sembra avere alcun account ufficiale. Discorso simile per TikTok.

