Electric Fields: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul duo australiano protagonista sul palco dell’Eurovision 2024.

Tra gli Stati che partecipano all’Eurovision ogni anno, l’Australia riesce sempre a distinguersi. Nel corso degli ultimi anni il continente oceanico è passato dal pop al metal, e nel 2024 ha scelto di farsi rappresentare da un duo di musica elettronica di discreta esperienza e grande talento: gli Electric Fields. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e sulla loro vita privata.

Chi è Electric Fields: componenti e carriera

Gli Electric Fields sono un duo musicale formato ad Adaleaide da Zaachariaha Fielding (cantante) e dal tastierista e produttore Michael Ross, due artisti che si erano già fatti conoscere prima di unire le loro forze partecipando singolarmente alla versione australiana di The X Factor (in due edizioni differenti).

Subito dopo aver dato vita al proprio nuovo gruppo, con cover che spaziano dal pop all’elettronica, gli Electric Fields conquistano immediatamente la critica specializzata. Nel 2016 pubblicano in loro primo EP, Inma, e si fanno apprezzare anche per la scelta di utilizzare all’interno delle loro canzoni diverse lingue degli aborigeni, tra cui il pitjantjatjara e lo yankuytjatjara.

Promosso attraverso alcuni festival australiani, l’EP ottiene un grande successo, confermato anche l’anno successivo dalla vittoria di un premio ai National Indigenous Music Award. Nel 2018 hanno tentato ad approdare all’Eurovision attraverso il festival Eurovision – Australia Decides 2019, arrivando al secondo posto dietro a Kate Miller-Heidke.

Anche durante la pandemia hanno deciso di non fermarsi e hanno continuato a suonare in giro per l’Australia, registrando virtualmente anche nuove canzoni insieme ad altri artisti australiani. Perseverando, riescono così a ottenere un contratto con l’etichetta Warner Music Australia.

Cosa fanno gli Electric Fields oggi?

Nel 2024 hanno tentato nuovamente di qualificarsi per l’Eurovision Song Contest e stavolta sono riusciti a vincere, grazie all’inedito One Mikali (One Blood), un brano in lingua inglese con alcuni versi in yankuytjatjara.

Sai che…

– Sono stati descritti da alcuni critici come un incontro tra “i Daft Punk, Nina Simone e i Deep Forest”.

– Non sappiamo dove abitano oggi i due artisti che compongono la formazione.

– Non abbiamo molti dettagli sulla loro vita sentimentale.

– Su Instagram gli Electric Fields hanno un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Sono presenti con un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni degli Electric Fields, ecco una playlist presente su Spotify:

