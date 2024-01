Kid Cudi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper americano di Day ‘n’ Nite e Insano.

Per molti anni Kid Cudi è stato uno dei rapper più sorprendenti della scena americana. Lanciato, per certi versi, da Kanye West, ha scalato le classifiche negli anni Duemiladieci, confermando tutto il suo successo fino a questi anni, seppur con alterne fortune. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kid Cudi: biografia e carriera

Scott Ramon Seguro Mescudi, questo il vero nome di Kid Cudi, è nato a Cleveland, in Ohio, il 30 gennaio 1984 sotto il segno dell’Aquario. Cresciuto nel sobborgo di Shaker Heights, ha perso il padre quando aveva solo 11 anni. Un dolore che segna in maniera importante la sua infanzia e pesa in maniera importante anche sulla sua personalità e la sua musica.

Kid Cudi

Dopo aver frequentato le scuole nel suo sobborgo, comincia negli anni delle superiori ad appassionarsi di musica rap e a scrivere canzoni, ispirandosi a gruppi del calibro di The Pharcyde e A Tribe Called Quest. Dopo il diploma si trasferisce per studiare cinematografia alla University of Toledo, abbandonando per il percorso dopo il primo anno.

La sua passione per la musica è infatti più forte di ogni cosa e porta Cudi a trasferirsi a Brooklyn per diventare un cantante. Pubblica in quel periodo il suo primo mixtape e riesce in questo modo a catturare l’attenzione di un nome molto importante nel mondo dell’hip hop: Kanye West.

Contattato dall’artista oggi conosciuto come Ye, prende parte a un suo storico album, 808s & Heartbreak, nel 2008, e da quel momento comincia a far circolare il suo nome nell’ambiente, partecipando per la prima volta anche ad alcuni show televisivi, tra cui gli MTV Video Music Award. Mel 2009 lancia il suo primo vero singolo, Day ‘n’ Nite. Il successo è straordinario:

Debutta quindi con l’album Man on the Moon: The End of Day e si conferma come uno degli artisti più interessanti della scena hip hop americano. Il successo continua negli anni successivi attraverso nuove collaborazioni di prestigio con artisti del calibro di Shakira e David Guetta.

Dopo un exploit di questo tipo, confermarsi non è semplice, ma per tutti gli anni Duemiladieci riesce a produrre album di altissimo profilo, pur non riuscendo a trovare, se non a tratti, la consacrazione a livello di vendite, soprattutto a livello internazionale.

Nel 2020 collabora con Selena Gomez nell’album Rare mentre nel 2021 partecipa al singolo Just Look Up di Ariana Grande per il film Don’t Look Up.

Cosa fa oggi Kid Cudi?

Sempre pronto a sorprendere i suoi fan, il rapper è tornato alla musica in maniera prepotente nel 2024 con un nuovo album molto ambizioso, Insano, a distanza di due anni da Entergalactic.

Kid Cudi: la discografia in studio

2009 – Man on the Moon: The End of Day

2010 – Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager

2013 – Indicud

2014 – Satellite Flight: The Journey to Mother Moon

2015 – Speedin’ Bullet 2 Heaven

2016 – Passion, Pain & Demon Slayin’

2020 – Man on the Moon III: The Chosen

2022 – Entergalactic

2024 – Insano

La vita privata di Kid Cudi: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata del rapper, ma sappiamo che ha già avuto una figlia.

Sai che…

– Quali sono le origini di Kid Cudi? Suo padre era un veterano dell’aviazione statunitense, oltre che un imbianchino e insegnante supplente, di origine messicana seppur nato negli States. La madre è invece un’insegnante di canto di origine afroamericana.

– Ama gli animali, e in particolar modo i cani.

– Nel 2010 venne arrestato per possesso di droga.

– Oltre che rapper, è anche un apprezzato attore. Ha partecipato a molti film, da Need for Speed a Don’t Look Up, e anche a serie televisive come We Are Who We Are di Luca Guadagnino.

– Su Instagram Kid Cudi ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kid Cudi, ecco una playlist presente su Spotify:

