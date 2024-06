Chi è Jake Bongiovi, il figlio di Jon Bon Jovi

Jake Bongiovi: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul modello figlio del cantante Jon Bon Jovi.

Figlio d’arte che ha deciso, almeno per il momento, di non seguire le orme paterne, Jake Bongiovi è diventato un idolo della generazione Z soprattutto per il gossip. Si tratta infatti del fidanzato, poi marito, di Millie Bobby Brown, star di Stranger Things. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Jake Bongiovi: biografia e carriera

Jacob Hurley Bongiovi, questo il suo nome completo, è nato in New Jersey il 7 maggio 2002 sotto il segno del Toro dalla relazione tra Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley. Cresciuto in Middletown Township, ha studiato alla Syracuse University nel 2020, ma ha abbandonato presto gli studi universitari per inseguire il sogno di diventare un attore.

Jon Bon Jovi

Modello di professione, insegue in realtà il sogno di diventare un attore e sta studiando per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Ha già preso parte ad alcuni progetti di minor entità, ma dovrebbe entro pochi anni riuscire a fare il suo debutto anche sul grande schermo. Al momento non sembra invece intenzionato a seguire le orme del padre e a diventare un musicista.

La vita privata di Jake Bongiovi: moglie e figli

Jake è stato fidanzato dal 2021 con l’attrice Millie Bobby Brown, un idolo della Gen Z, soprattutto per il ruolo di Undici nella serie tv Netflix Stranger Things. I due hanno fatto il loro debutto in pubblico sul red carpet dei BAFTA Award 2022, e un anno dopo hanno annunciato il loro fidanzamento.

Nonostante la giovanissima età, si sono quindi decisi di convolare a nozze, sposandosi in una cerimonia privata nel maggio 2024.

Chi è Millie Bobby Brown, la moglie di Jake Bongiovi

Nata a Marbella, in Spagna, il 19 febbraio 2004 sotto il segno dell’Aquario, Millie Bobby Brown è un’attrice britannica diventata famosa in tutto il mondo soprattutto per il ruolo di Undici nella serie televisiva Stranger Things dei Duffer Brothers, uno dei più grandi successi di Netflix.

Al cinema ha esordito nel 2019 nel film Godzilla II – King of the Monsters, e nel 2021 ha fatto parte anche del seguito. Inoltre, è la protagonista dei film Enola Holmes, in cui ha recitato nel ruolo della protagonista.

Sai che…

– Ha studiato alla Poly Prep Country Day School di Brooklyn e alla Pennington School. In quest’ultimo istituto ha giocato anche nel team di football americano.

– Come modello ha firmato un contratto con William Morris Endeavor e IMG Models.

– Non sappiamo dove abiti Jake Bongiovi, ma è probabile che sia rimasto a vivere a New York.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Jake Bongiovi ha un account ufficiale da milioni di follower.