Quello che non sai su Giorgio Moroder, un genio della musica elettronica

Giorgio Moroder: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’artista italiano più famoso di sempre all’estero.

Giorgio Moroder è una leggenda. Forse il più rivoluzionario artista italiano per quanto riguarda l’evoluzione della musica elettronica. Un deejay che ha lasciato il segno influenzando generazioni e generazioni di artisti, fino a formazioni dei giorni nostri come i Daft Punk. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giorgio Moroder: biografia e carriera

Giovanni Giorgio Moroder è nato a Ortisei, in provincia di Bolzano, il 26 aprile 1940 sotto il segno del Toro. Cresciuto in una famiglia della media borghesia ladina, si è appassionato di musica molto presto, iniziando a suonare la chitarra attorno ai 15 anni.

Giorgio Moroder

Con diversi gruppi gira l’Europa tra il 1959 e il 1966, collezionando esperienze discretamente importanti. Nel 1967 va quindi a vivere a Berlino e inizia a scrivere canzoni e a collaborare con il cugino Alex. Per mantenersi, comincia a lavorare come produttore per diversi artisti tedeschi.

Dopo una breve esperienza come cantante di musica leggera a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta (con anche una partecipazione al Cantagiro 1970), si trasferisce a Monaco di Baviera, e qui fonda il suo primo studio di registrazione. Due anni dopo passa negli Stati Uniti, e guadagna una discreta fama con il brano Giorgio, accreditato a nome di Giorgio & Friends.

Entrato in contatto con alcuni artisti di grande fama, nel 1974 inizia a collaborare con la giovane e talentuosa Donna Summer, con cui produce il singolo che dà in un certo senso vita alla disco music: Love to Love You Baby.

Ormai diventato uno dei musicisti più rispettati negli Stati Uniti, in questo periodo Giorgio produce diversi grandi successi, fino alla leggendaria I Feel Love che consacra Donna Summer all’immortalità.

Durante gli anni Ottanta la fama di Giorgio continua con la lavorazione a colonne sonore importanti come quella di Flashdance o quella di Top Gun, e ha continuato a lavorare con altri grandi artisti sia italiani che stranieri, tra i quali Freddie Mercury e Sabrina Salerno.

Cosa fa oggi Giorgio Moroder?

Rimane uno degli artisti italiani più amati e celebrati in tutto il mondo. La sua ultima tournée è datata 2019, prima della pandemia da Covid. Da allora si è dedicato soprattutto a godersi il riposo e la vita privata.

La vita privata di Giorgio Moroder: moglie e figli

Giorgio si è sposato in età già piuttosto avanzata, nel 1990, con Francisca Gutierrez. Dalla loro unione è nato il suo unico figlio, Alex.

Sai che…

– Dove vive oggi Giorgio Moroder? Il deejay italiano ha trascorso molti anni all’estero e ormai da tempo vive a Beverly Hills, anche se torna sempre volentieri nella sua Val Gardena.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha vinto tre premi Oscar: uno nel 1979 per la soundtrack di Fuga di mezzanotte, due per la miglior canzone (nel 1984 con Flashdance… What a Feeling e nel 1987 con Take My Breath Away).

– Da ragazzo ha studiato completamente da autodidatta fino agli anni delle superiori.

– Secondo una voce non veritiera, il suo vero nome sarebbe Hanjorg, ma a quanto pare solo la madre era solito chiamarlo in tedesco, mentre all’anagrafe Giorgio risulterebbe registrato proprio come Giovanni Giorgio.

– Ha composto la musica per le Olimpiadi di Los Angeles e quelle di Seul. Ha inoltre scritto To Be Number One per i Mondiali di calcio in Italia, diventata con il testo di Edoardo Bennato e Gianna Nannini Un’estate italiana.

– Nel 2005 è stato nominato Commendatore dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

– Su Instagram Giorgio Moroder ha un account ufficiale da migliaia e migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Giorgio Moroder, ecco una playlist presente su Spotify:

