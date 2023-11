Giordana Petralia: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante che ha stupito tutti a X Factor con la sua arpa.

L’arpa non è certo uno strumento molto comune nella musica pop. Ma Giordana Petralia, in arte Nausica, è riuscita a farla amare anche ai fan di X Factor non molti anni fa. Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più su questa giovanissima cantante che ha stupito tutti nel talent di Sky e si è rilanciata ad Area Sanremo.

Chi è Giordana Petralia, ‘Nausica’: biografia e carriera

Giordana Petralia, questo il vero nome di Nausica, è una cantante classe 2003 nata a Catania. Fin da bambina ha mostrato un forte interesse per la musica. Dopo aver studiato canto per qualche anno, ha scelto di iscriversi all’istituto musicale Turrisi Colonna di Catania. Qui si è avvicinata all’arpa, e ha deciso di studiare questo affascinante strumento.

Microfono

Ma la sua passione per la musica non può essere frenata, e così oltre all’arpa inizia presto a suonare anche il pianoforte, la chitarra, il basso e anche la batteria. Per farsi conoscere e mettersi alla prova, prende parte a diversi festival e concorsi.

Arriva quasi sempre tra gli ultimi classificati, ma questo non la fa minimamente arrendere. E così decide di presentarsi su un grande palco, per una sfida di quelle davvero grandi: X Factor. Dopo aver superato brillantemente le Audizioni, si è presentata al Bootcamp dove ha interpretato Strange World, ottenendo un plauso da Sfera Ebbasta e riuscendo a entrare nel suo team per gli Home Visit.

Questa la sua esibizione al Bootcamp:

Il suo percorso a X Factor s’interrompe però prima del previsto. Nonostante questo, Nausica continua la sua carriera con grande entusiasmo, entra nel roster dell’etichetta l’Isola degli artisti e nel 2023 prende parte ad Area Sanremo, vincendo la competizione insieme a Fellow, Dipinto e Omini. Il suo successo arriva con il brano Favole.

La vita privata di Nausica: chi è il fidanzato?

Non sappiamo se la giovane cantante catanese abbia un fidanzato o sia single.

Sai che…

– Prima di studiare canto aveva iniziato a prendere lezioni di danza, ma si è presto resa conto di non essere portata per l’arte del ballo.

– La sua arpa si chiama Daphne.

– Su Instagram Nausica ha un account da diverse migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito.

Riproduzione riservata © 2023 - NM