Chi è Francesco D’Alessio, il direttore d’orchestra di Geolier a Sanremo

Francesco D’Alessio: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra di Geolier a Sanremo.

Tra i tanti direttori d’orchestra che si sono fatti conoscere attraverso la loro partecipazione a Sanremo, ha stupito gli appassionati di musica italiana Francesco D’Alessio, nel 2024 protagonista sul palco dell’Ariston insieme al rapper Geolier. Un musicista dalla storia importante anche a livello familiare. In molti si chiedono se sia figlio di Gigi, e in effetti un legame con il cantautore partenopeo ce l’ha. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Francesco D’Alessio: biografia e carriera

Francesco D’Alessio è nato a Napoli nel settembre 1979. Appassionato di musica fin da ragazzo, è diventato musicista quasi per inerzia. Paroliere e produttore discografico, ha cominciato la sua carriera dopo essersi affermato sul territorio campano, in particolare nel ruolo di arrangiatore.

Direttore d’orchestra musica classica

Nel corso della sua carriera ha potuto lavorare con tanti artisti famosi a Napoli e dintorni, da Rosario Miraggio a Raffaello, Alessio, voci storiche della canzone neomelodica. Senza dimenticare anche personaggio di maggior respiro nazionale, come Mario Merola, Gigi Finizio, Sal Da Vinci e Massimo Ranieri.

Il suo debutto a Sanremo è arrivato solo nel 2023, quando ha esordito nel ruolo di direttore d’orchestra non per un cantante qualunque, ma per un giovane artista nelle cui vene scorre anche il suo sangue. Di chi si tratta? Di Luca D’Alessio, suo cugino, alias LDA.

Cosa fa oggi Francesco D’Alessio?

Dopo l’avventura sul palco dell’Ariston nel 2023, è tornato nuovamente a Sanremo nel 2024 per accompagnare un altro figlio di Napoli apprezzato in tutta Italia, Geolier, nella sua prima avventura sanremese con il brano I p’ me, tu p’ te. Nell’occasione è chiamato anche a dirigere, nella serata dei duetti, quel Gigi da molti ritenuto suo padre (erroneamente).

La vita privata di Francesco D’Alessio: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Francesco non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Ha lavorato anche con artisti del calibro di Lucio Dalla e Renato Zero.

– Come abbiamo detto non è figlio di Gigi, ma è figlio di Pietro D’Alessio, fratello di Gigi. Quindi il cantautore partenopeo è suo zio.

– Non conosciamo il suo stipendio e i suoi guadagni.

– Dove abita Francesco D’Alessio? Non sappiamo se viva a Napoli o meno.

– Su Instagram Francesco D’Alessio ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2024 - NM