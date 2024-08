Chi è Dat Boi Dee, il producer di fiducia di Geolier

Dat Boi Dee: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul producer di Geolier e Vamos pa la banca.

Uno dei segreti del grandissimo successo, nazionale e non solo, di Geolier è sicuramente la sua collaborazione con un producer di talento: Dat Boi Dee. Un artista che ha saputo creare una firma riconoscibile e che ha sicuramente contribuito a rendere il rapper partenopeo una star in grado di riempire stadi e palazzetti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Dat Boi Dee: biografia e carriera

Davide Totaro, questo il vero nome di Dat Boi Dee, è nato a Napoli il 27 giugno 1991 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da bambino, è cresciuto nel mito dei grandi producer americani del Big Game, i vari Dr. Dre, Timbaland e così via. Comincia a suonare il pianoforte a 13 anni da autodidatta, ma nel giro di poco tempo passa alla tastiera midi per produrre beat con il proprio computer.

Producer

A 17 anni comincia la sua carriera da produttore accanto ai Soul Poetry. Dopo aver messo a curriculum delle esperienze di peso, in grado di trasformarlo in un nome importante della scena partenopea, entra nel giro del rapper romano Amir, e grazie a quest’ultimo debutta come solista, ottenendo un successo inaspettato con il brano Una su un milione.

Si trasferisce quindi a Roma per cercare fortuna, ma nel momento in cui sembra destinato al grande salto è costretto a tornare a Napoli per questioni familiari. Quello che sembrava una beffa del destino si trasforma in una grande opportunità. Nella scena partenopea trova infatti un fermento diverso da quello che aveva lasciato.

Comincia quindi a produrre Livio Cori, collabora alla colonna sonora di Gomorra e colleziona nuovi successi. Da lì al successo nazionale il passo è breve. Continua a lavorare con i migliori rapper della scena partenopea e campana, da Highsnob a Lele Blade, da Coco fino a un rapper lontano dalla scena campana come Emis Killa.

Il suo più grande successo da solista è Vamos Pa La Banca del 2020, ma già dal 2018 unisce le forze a un giovane rapper dal talento forse unico nella città partenopea: Geolier. I due ottengono un exploit clamoroso con Narcos, e da lì in avanti diventano una coppia quasi inseparabile.

Cosa fa oggi Dat Boi Dee

Continua a essere il braccio destro di Geolier, accompagnato ovviamente nelle sue produzioni più recenti e anche sul palco di Sanremo, oltre che su quello dello stadio Diego Armando Maradona.

La vita privata di Dat Boi Dee: fidanzata e figli

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale del producer partenopeo. Non sappiamo se sia fidanzato, ma per il momento dovrebbe comunque non avere figli.

Sai che…

– Non sappiamo dove abiti in Dat Boi Dee, ma è certo che si divida tra Milano come centro del suo lavoro e Napoli, che rimarrà sempre casa sua.

– Per quanto riguarda il suo patrimonio e i suoi guadagni non abbiamo alcuna informazione certa.

– Su Instagram Dat Boi Dee ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dat Boi Dee, ecco una playlist presente su Spotify: