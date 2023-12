Chino Moreno: la carriera, la vita privata e le curiosità sul leader dei Deftones, uno dei cantanti più importanti nella storia del nu metal.

Chino Moreno è uno dei cantanti più rispettati della scena metal internazionale. Un artista versatile, capace di saltare di genere in genere, di alternare vari registri rimanendo sempre emozionante e capace di piegarsi alle esigenze dei singoli brani. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Chino Moreno: biografia e carriera

Camillo Wong Moreno, questo il vero nome di Chino, è nato a Sacramento, in California, il 20 giugno 1973 sotto il segno dei Gemelli. Figlio di un uomo messicano e di una donna per metà spagnola e per metà cinese, si guadagna il soprannome di Chino proprio per le sue origini orientali.

Microfono cantante

Appassionato fin da giovanissimo di scrittura e musica, a 10 anni conosce Stephen Carpenter e a 11 Abe Cunningham. I tre rimangono amici per tanti anni, uniti dalla comune passione per lo skateboarding, e da adolescenti decidono di fondare i Deftones. Dalla metà degli anni Novanta diventano così uno dei gruppi simbolo della cosiddetta ondata nu metal, insieme a band del calibro dei Korn e dei Limp Bizkit.

Firmano presto un contratto con l’etichetta Maverick di Madonna, e raggiungono un successo straordinario, soprattutto in America. Un successo figlio anche del loro sound particolare, che mescola chitarre distorte a un cantato molto introspettivo. Ecco uno dei loro brani simbolo, Be Quite and Drive:

Cosa fa oggi Chino Moreno?

Continua a dividersi tra le sue band, dalle anime estremamente differenti. Il suo ultimo album con i Deftones risale al 2020, mentre nel 2023 ha lanciato il disco Goodnight, God Bless, I Love U, Delete con i Crosses.

Di seguito il video della loro Natural Selection:

La vita privata di Chino Moreno: moglie e figli

Sulla vita privata di Chino Moreno conosciamo pochi dettagli. La sua prima moglie è stata Celeste Schroeder, madre di due dei suoi figli: Kristian e Jakobi. Nel 2012 il cantante si è risposato con Risa Mora. Ha avuto successivamente una terza figlia, Lola.

Sai che…

– Chino Moreno è alto 1 metro e 75.

– Fa parte anche dei Team Sleep, dei Crosses e del supergruppo Palms (insieme a tre membri degli Isis).

– Tra i gruppi che hanno più influenzato i Deftones ci sono i Cure, i Duran Duran, i Faith No More e i Metallica.

– Nel corso della sua carriera Chino ha alternato lo scream, il rapping e il cantato melodico, con un uso molto intelligente del falsetto. È considerato uno dei migliori cantanti del nu metal, insieme a Chester Bennington.

– Su Instagram Chino Moreno non ha un account ufficiale, e comunica con i fan tramite quello dei Deftones.

