Chi è Barbara Boncompagni, la cantante figlia dell’indimenticabile Gianni

Barbara Boncompagni: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante ‘figlia adottiva’ di Raffaella Carrà.

Barbara Boncompagni non è solo una delle figlie di Gianni, personaggio fondamentale per la storia della televisione e della radiofonica italiana, ma anche una sorta di ‘figlioccia’ di Raffaella Carrà. Non a caso, la sua testimonianza non manca all’interno del docuserie Raffa, disponibile su Disney Plus dal 2023. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Barbara Boncompagni: biografia e carriera

Barbara Boncompagni è nata a Roma il 26 marzo 1963 sotto il segno dell’Ariete. Figlia di Gianni e di una donna svedese, è stata abbandonata molto presto dalla madre, quando aveva solo quattro anni. Nonostante le difficoltà di un’infanzia priva di una figura fondamentale, è riuscita a trovare presto la sua strada, anche grazie al sostegno di Raffaella Carrà, e nel 1980 ha debuttato in televisione con il padre nella trasmissione Drim, cantando la sigla Con i piedi all’insù.

Microfono

Forte di questo primo grande successo, ha cantato la sigla di un altro programma televisivo del padre, Tre x tre, per poi fare il suo debutto nel mondo della musica a tutti gli effetti partecipando al Festival di Sanremo 1983. Il brano con cui partecipa alla kermesse s’intitola Notte e giorno, e resta ancora oggi il suo brano più famoso:

Diventata vocalist di Non è la Rai nella stagione 1993/94, ha prestato la voce all’interno del programma per il successo di numerose canzoni, tra cui Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Dove sta Zazà?, Eulalia Torricelli, Vengo anch’io e tante altre ancora.

Cosa fa oggi Barbara Boncompagni?

Ha cominciato, parallelamente al percorso musicale, una carriera come autrice televisiva, ideando alcuni programmi molto amati per Magnolia, andati in onda sui canali Rai, Sky e non solo.

La vita privata di Barbara Boncompagni: marito e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita sentimentale, ma sappiamo che è sposata e ha due figli, Mattia e Brando.

Sai che…

– Ha due sorelle, Claudia e Paola.

– Raffaella Carrà, storica compagna di Gianni, è stata per lei una sorta di mamma adottiva. Lo ha confessato la stessa Barbara in un’intervista al Corriere della Sera: “Me la ricordo come Mary Poppins, dentro casa un ciclone. Papà era un uomo che vive da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casa Raffaella quando venne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come una mamma“.

– Su Instagram è presente con un account seguito da centinaia di fan.

