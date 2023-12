Chi è Jermaine Jackson, il fratello di Michael accusato di violenza sessuale

Jermaine Jackson: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul fratello di Michael ex bassista dei Jackson 5.

Tra i tanti musicisti della famiglia Jackson in molti non hanno dimenticato Jermaine Jackson, fratello del più celebre Michael, bassista dei Jackson 5 tornato in auge nel 2023 purtroppo per ragioni non proprio nobili, ma per questioni riguardanti la cronaca nera. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, per poterlo conoscere meglio.

Chi è Jermaine Jackson: biografia e carriera

Jermaine La Jaune Jackson, diventato dal 2013 Jermaine La Jaune Jacksun, è nato a Gary l’11 dicembre 1954 sotto il segno del Sagittario. Nato e cresciuto in un ambiente immerso pienamente nel mondo della musica, il piccolo Jermaine con i suoi fratelli ha presto fatto il suo esordio all’interno del ‘gruppo di famiglia’, i Jackson 5, diventandone in particolare il bassista.

basso

Il suo esordio da solista arriva molto presto quando, nel 1972, dà alle stampe il suo primo eponimo album. Segue un nuovo lavoro l’anno successivo, l’ultimo prima del suo abbandono ai Jackson 5, avvenuto nel 1975. Nella seconda metà degli anni Settanta, come molti dei suoi fratelli, punta dunque fortemente sul suo percorso solistico, pubblicando diversi album di discreto successo.

Il momento migliore di questa sua fase della sua carriera coincide con la pubblicazione del singolo Let’s Get Serious, canzone scritta e prodotta da Stevie Wonder e in grado di raggiungere nel 1980 la top ten della classifica Billboard Hot 100:

Un altro anno di svolta per la sua carriera è il 1984, anno del passaggio all’Arista Records in seguito all’abbandono della Motown, la storica etichetta discografica che ne aveva lanciato la carriera. Nello stesso anno esce l’album Dynamite, forse il più famoso della sua carriera, trascinato al successo da un altro singolo molto amato dai fan come Do What You Do.

Dallo stesso disco è stato estratto anche When the Rain Begins to Fall, duetto con Pia Zadora destinato a diventare un classico del suo repertorio, amatissimo in particolar modo in Europa, come dimostrato dalla prima posizione raggiunga in Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera.

Cosa fa oggi Jermaine Jackson?

La sua ultima uscita discografica risale al 2012. L’anno dopo Jermaine ha scelto di modificare il suo cognome in Jacksun.

Jermaine Jackson: la discografia in studio

1972 – Jermaine

1973 – Come into My Life

1976 – My Name is Jermaine

1977 – Feel the Fire

1978 – Frontiers

1980 – Let’s Get Serious

1980 – Jermaine

1981 – I Like Your Style

1982 – Let Me Tickle Your Fancy

1984 – Jermaine Jackson

1986 – Precious Moments

1989 – Don’t Take It Personal

1991 – You Said

2012 – I Wish You L.O.V.E.

La vita privata di Jermaine Jackson: moglie e figli

Jermaine si è sposato per la prima volta nel 1973 con Hazel Gordy, figlia dell’allora presidente della Motown. Dalla loro relazione sono nati quattro figli, prima di divorziare nel 1987. L’anno dopo si è risposato con Margaret Maldonado, con cui aveva già avuto un figlio nel 1986.

Dopo il divorzio con quest’ultima, nel 1994, ha sposato l’anno successivo Alejandra Genevieve Oaiaza, ex moglie di uno dei suoi fratelli, Randy. Anche da questa relazione ha avuto due figli. Si è sposato una quarta volta nel 2008 con Halima Rashid, da cui ha divorziato nel 2016.

Sai che…

– Si è convertito all’Islam dopo un viaggio in Bahrein nel 1989, assumendo il nome di Mohamed Abdel Aziz.

– Nel 1985 ha fondato un’etichetta discografica, la Work Records.

– Jermaine nel dicembre 2023 è stato accusato per una presunta violenza sessuale. La vittima sarebbe una donna che avrebbe ricevuto la molestia dal celebre cantautore nel 1988 a Los Angeles.

– Non sappiamo a quanto ammonti il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Jermaine Jackson ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jermaine Jackson, ecco una playlist presente su Spotify:

