Chi è e cosa fa Austin Swift, il fratello di Taylor

Austin Swift: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attore famoso per essere il fratello di Taylor.

Se sei fratello di una superstar di livello internazionale come Taylor Swift, essere etichettato come “fratello di” non sarà mai una novità, e non potrà nemmeno essere considerato un’offesa. Lo sa bene Austin Swift, che ha fatto però di tutto, nella sua vita, per evitare di essere solo il fratello, e per crearsi anche una carriera parallela di alto livello. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Austin Swift: biografia e carriera

Austin Kingsley Swift è nato a West Reading, Pennsylvania, l’11 marzo 1992 sotto il segno dei Pesci. Figlio di Scott Swift, financial advisor di successo, e di Andrea Gardner, ex casalinga con un passato da dirigente del marketing, ha origini scozzesi e tedesche da parte di madre, mentre inglesi e italiane da parte di padre.

Taylor Swift

Laureatosi presso la University of Notre Dame nel 2015 in film e recitazione, ha cominciato molto presto a lavorare a Lionsgate. Debutta cinematograficamente nel 2016 nel thriller I.T. Tra le sue esperienze più importanti si ricordano però anche Live by Night, la sitcom Still the King o nel 2019 la partecipazione nel film indipendente Braking for Whales.

Cosa fa oggi Austin Swift

Continua la sua carriera non solo da attore, quanto invece da produttore, anche per progetti che riguardano la carriera della celeberrima sorella. Come attore la sua ultima avventura è invece quella nel film horror We Summon the Darkness di Marc Meyers.

La vita privata di Austin Swift: moglie e figli

Nonostante la sorella Taylor sia spesso al centro dell’attenzione, Austin è riuscito a mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Sappiamo che in passato ha avuto un potenziale flirt con Selena Gomez.

Nel 2022, secondo alcuni siti di gossip, avrebbe invece iniziato una relazione con la modella Sydney Ness, anche questa però non confermata.

Sai che…

– Sua nonna materna era una cantante d’opera.

– Ha partecipato alla realizzazione di alcuni video della sorella.

– Non sappiamo dove abiti stabilmente.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Austin Swift ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.