Chi è Aleandro Baldi, il vincitore di Sanremo nel 1994

Aleandro Baldi: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore cieco che ha vinto Sanremo con il brano Passerà.

Aleandro Baldi non è stato una meteora della nostra canzone, bensì un artista ‘esploso’ piuttosto tardi e che ha raccolto probabilmente meno di quanto avrebbe meritato. Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla carriera di questo talento capace di conquistare due volte il Festival di Sanremo.

Chi è Aleandro Baldi: biografia e carriera

Aleandro Civai (questo il suo vero nome) è nato a Greve in Chianti, provincia di Firenze, l’11 aprile 1959 sotto il segno dell’Ariete. Fin da ragazzo mostra il proprio talento e impara a suonare diversi strumenti.

Aleandro Baldi

Viene presto scoperto da Giancarlo Bigazzi, che gli dà la possibilità di iniziare la propria carriera nel 1986 partecipando al Festival di Sanremo con la canzone La nave va, tra le Nuove proposte. Alla fine della kermesse arriva secondo. Pubblica il suo primo eponimo album l’anno dopo, e ritorna sul palco dell’Ariston nel 1989 con il brano E sia così, arrivando stavolta terzo, sempre tra gli emergenti.

La vera svolta del suo percorso artistico arriva però con la partecipazione del 1992, quando trionfa nella categoria Nuove Proposte in coppia con Francesca Alotta, con la celeberrima Non amarmi. Il pezzo in questione rimane al primo posto in classifica per ben dodici settimane. Forte di questo successo, gareggia per la prima volta tra i Campioni a Sanremo nel 1994, e anche stavolta conquista la vittoria grazie a un altro brano destinato a diventare un classico: Passerà.

Dopo aver raggiunto l’apice del successo negli anni Novanta, il nuovo millennio è più avaro di soddisfazioni per Aleandro. Dopo un periodo jazzistico, torna a mostrarsi in televisione come ospite fisso nel 2008 del programma Rai Volami nel cuore.

Cosa fa oggi Aleandro Baldi?

Che fine ha fatto Aleandro Baldi? Continua a vivere nel suo paese natale e a comporre la sua musica. Nel 2024 ha terminato di registrare un nuovo album e dovrebbe pubblicarlo entro pochi mesi.

Aleandro Baldi: la discografia in studio

1987 – Aleandro Baldi

1989 – E sia così

1992 – Il sole

1994 – Ti chiedo onestà

1996 – Tu sei me

2002 – Il meglio e il nuovo

2007 – Liberamente tratto

2010 – Italian Love Songs

La vita privata di Aleandro Baldi: moglie e figli

Sulla vita privata non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che ha dei figli, ma l’artista ha sempre preferito tenere lontani dai riflettori i suoi familiari.

Sai che…

– Riuscire a trovare immagini di Aleandro Baldi senza occhiali è praticamente impossibile, visto che il cantante preferisce non mostrarsi mai senza questo fondamentale accessorio.

– Qual è la malattia di Aleandro Baldi? Il cantante toscano è cieco dalla nascita.

– La versione spagnola di Non amarmi, cantata da Jennifer Lopez e Marc Anthony, è diventata un successo internazionale.

– Negli anni 2000 ha realizzato un suo sogno: si è diplomato in chitarra al conservatorio con il massimo dei voti.

– Dove vive Aleandro Baldi? Abita ancora nella sua Greve in Chianti.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– In un’intervista del 2024 ha dichiarato che forse il motivo del suo declino dopo aver vinto Sanremo sta nella contemporanea emersione del più giovane Andrea Bocelli: “A livello alto si dice che quando è emerso lui due non vedenti non potevano stare sulla breccia”.

– Su Instagram Aleandro Baldi ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Aleandro Baldi, ecco una playlist presente su Spotify:

