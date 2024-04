Sarah Bonnici: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante di Loop protagonista all’Eurovision 2024.

Anche Malta si presenta all’Eurovision 2024 con la voglia di sorprendere. A rappresentare l’isola mediterranea situata tra la Sicilia e il Nord Africa sarà una cantante giovane e di grande talento, Sarah Bonnici. Una cantante che ha tutto per riuscire a sorprendere anche su un palcoscenico così prestigioso. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sarah Bonnici: biografia e carriera

Sarah Bonnici è nata a Gozo il 30 maggio 1998 sotto il segno dei Gemelli. Cresciuta nel villaggio di Xeuchia, si è appassionata al mondo della musica fin da giovane, inseguendo il sogno di diventare una cantante. E per realizzare il suo sogno ha preso lezioni di canto già da bambina.

Grazie alle sue indubbie capacità, a partecipato al Malta Junior Eurovision Song Contest nel 2009, arrivando al terzo posto. Ci ha riprovato l’anno successivo, senza avere fortuna. Nonostante questo, grazie alla visibilità ottenuta in queste due kermesse ha potuto unirsi alla cantante Nicole Azzopardi al Junior Eurovision Song Contest nel 2010, anche se solo in qualità di ballerina.

Negli anni successivi, crescendo, ha preso parte ad altri importanti concorsi musicali internazionali, cantando anche un brano in italiano, Vivrà ancora, al Ti Amo Festival. Nel 2018 si è fatta invece apprezzare come concorrente della prima edizione di X Factor Malta.

Cosa fa oggi Sarah Bonnici?

Nel 2021 ha provato a partecipare all’Eurovision Song Contest con il brano Heaven, ma non è riuscita a superare le fasi finali del Malta Eurovision. Due anni dopo ci ha riprovato, e stavolta con il brano Loop è riuscita a conquistare non solo la giuria, ma anche il pubblico da casa, strappando un pass per la kermesse che si terrà a Malmö, in Svezia.

La vita privata di Sarah Bonnici: chi è il fidanzato?

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia un fidanzato o sia invece single.

Sai che…

– Il padre di Sarah è Marcel Bonnici, amministratore delegato della Torre Mercury e dell’Hamrun Spartans Football Club.

– Ha un master in contabilità.

– Dove vive Sarah? Non sappiamo se oggi sia rimasta a Malta o abbia scelto di trasferirsi altrove.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha preso lezioni di canto da Miriam Christine, cantante che ha rappresentato Malta all’Eurovision nel 1996.

– Su Instagram Sarah Bonnici ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account personale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Sarah Bonnici, ecco una playlist presente su Spotify:

