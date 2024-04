Andiamo alla scoperta di uno dei personaggi più irriverenti e fuori dagli schemi di tutta la televisione italiana, il mitico Enrico Papi.

Nato il 3 giugno a Roma sotto il segno dei Gemelli, Enrico Papi è stato uno dei volti di spicco del panorama televisivo italiano, soprattutto grazie a Sarabanda, programma musicale di grande successo. E dopo essere sparito per un po’ dalla circolazione, il conduttore è tornato più in forma che mai, prima con qualche partecipazione tv, poi con un singolo e infine di nuovo come conduttore. Scopriamo di più sulla sua vita privata e la sua carriera.

Chi è Enrico Papi: biografia e carriera

Figlio di una famiglia benestante, il padre di Enrico è un venditore di automobili, mentre invece la madre è una facoltosa proprietaria terriera. La sua vita comincia proprio nella Capitale, dove dopo aver conseguito il diploma al liceo classico si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, che però abbandonerà poco dopo.

La sua carriera comincia negli anni Ottanta, entrando a far parte del cast di numerosi programmi RAI. Pensate che Papi è stato uno dei primi paparazzi italiani. Ha cominciato con una rubrica serale sul TG1, per poi condurre Papi Quotidiani, programma che gli è costato anche diverse denunce.

L’idea geniale, però, gli viene nel 1997, e al centro del progetto, che prenderà il nome di Sarabanda, c’è proprio la musica. Papi infatti è un grande appassionato e nella sua vita ha studiato pianoforte. La sua passione lo porterà a ideare uno dei programmi più di successo della tv italiana, un varietà musicale davvero particolare.

Nonostante i concorrenti e le diverse gare a sfondo musicale, il successo è proprio dovuto alla sua conduzione, sempre esuberante e fuori dagli schemi, che renderà il programma, molti anni dopo, un’icona del trash televisivo (ma quello buono, s’intende). Fra i tanti tormentoni sarà proprio il mooseca di Papi a diventare celebre.

Ma saranno tanti i programmi che vedranno la sua conduzione, da Matricole alla Pupa e il secchione, finché Enrico non sparirà un po’ dalle scene. Molti si chiederanno che fine ha fatto Enrico Papi… ma sarà proprio la sua abilità a sfruttare l’onda, tuttavia, che lo riporterà al centro dei riflettori: il conduttore, infatti, ricomincia una fitta attività live sui social, riproponendo i suoi tormentoni spinti dalla rete tramite diverse pagine Facebook. Mooseca, dopo tanti anni, torna a essere una vera e propria filosofia di vita… tant’è che nel 2017 diventa addirittura un brano. Ecco il video della canzone di Enrico Papi, Mooseca:

Celebre anche la sua interpretazione nei panni di Rovazzi a Tale e quale show. Papi canterà il successo assoluto dello youtuber e cantante, Andiamo a comandare, e la sua esibizione diventerà virale. Convincente e simpatico, Papi canta con la scioltezza di chi sa il fatto suo, e ovviamente, non risparmia il celebre balletto che accompagna la canzone.

Cosa fa oggi Enrico Papi?

Dopo una parentesi fortunata a Sky, Papi è tornato nell’estate 2021 a Mediaset dopo quattro anni, e ha condotto in prima serata su Canale 5 il programma Scherzi a parte, per poi prendere le redini di Big Show. Nel 2024 è tornato ancora una volta su Italia 1 con uno dei suoi programmi televisivi più amati degli anni Duemila, La Pupa e il Secchione.

La vita privata di Enrico Papi: moglie e figli

Enrico Papi è sposato dal 1998 con Raffaella, la sua fidanzata storica con la quale ha avuto due bambini. I figli di Enrico Papi sono Rebecca e Jacopo, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2008. Una volta nato anche Jacopo, Papi ha deciso di dedicare più tempo alla sua famiglia e meno alla sua carriera, ed è anche per questo se lo abbiamo visto allontanarsi per un po’ dai riflettori.

Proprio in quegli anni Enrico Papi e Raffaella Schifino si sono trasferiti a Miami con i due figli, e nel 2017 hanno rischiato di rimanere vittime dell’uragano Irma. Fortunatamente, dopo essersi riforniti e aver volato per più di 50 ore fino a Roma, Papi e la sua famiglia si sono messi in salvo.

Sai che…

– Uno dei tormentoni social di Enrico Papi è ‘la bamba’.

– Qual è la malattia di Enrico Papi? Fortunatamente non ha problemi di salute e non è stato ricoverato.

– Dove abita? A Roma ma ha anche residenza a Miami.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Anche se in molti ne sono convinti, Enrico Papi non è il figlio di Anna Mazzamauro.

– Su Instagram Enrico Papi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Enrico Papi, ecco una playlist presente su Spotify:

