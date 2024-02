Chi è 21 Savage, uno dei rapper più amati d’America

21 Savage: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper che ha conquistato l’America a suon di hit.

Dall’area di Atlanta sono arrivati al successo numerosi rapper di grande levatura. Tra i tanti, ha saputo emergere in maniera preponderante un artista di origine in realtà britannica. Si fa chiamare 21 Savage, ed è arrivato ai vertici delle classifiche soprattutto grazie alla partecipazione nel brano Rockstar di Post Malone.

Lanciato da questa hit, ha continuato la sua carriera tra alterne fortune, grazie anche alla pubblicità, non sempre positiva, derivante da alcune vicende controverse riguardanti la sua vita, al di là del percorso artistico. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è 21 Savage: biografia e carriera

Shéyaa Bin Abraham-Joseph è nato a Plaistow, sobborgo di Londra, il 22 ottobre 1992 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto con la madre, i quattro fratelli e le sei sorelle, nel 2000 si trasferisce negli Stati Uniti, in particolare ad Atlanta. Tra l’infanzia e l’adolescenza vive diverse esperienze traumatiche e intraprende molto presto una carriera non proprio onorevole, ben oltre i limiti della legalità, entrando in particolare in una banda di strada affiliata alla gang dei Bloods.

Quando un suo grande amico muore in una sparatoria nel giorno del suo ventunesimo compleanno, decide di cominciare la sua carriera da rapper, adottando il nome 21 per ricordare quanto era successo nel giorno del suo compleanno.

Fatica ad arrivare al successo a livello nazionale, ma fino al 2015 diventa famosissimo ad Atlanta, trasformandosi in un vero eroe dell’underground. Dal 2016 in poi comincia a farsi conoscere a livello nazionale, soprattutto grazie alla collaborazione con artisti come Metro Boomin in un primo momento, e poi anche con Future.

Debutta nel 2017 con l’album Issa Album, raggiungendo la seconda posizione della classifica Billboard. Quasi in contemporanea partecipa al singolo Rockstar di Post Malone, ottenendo improvvisamente una fama di livello internazionale:

Il successo prosegue negli anni successivi con lavori come I Am > I Was, in cui sono presenti featuring con artisti del calibro di Travis Scott e Childish Gambino, un nuovo lavoro che conferma le sue qualità e lo porta a restare ancora uno dei rapper e producer più apprezzati nella nuova scuola americana.

Cosa fa oggi 21 Savage?

Dopo qualche anno di relativo silenzio, anche a causa di alcuni problemi personali, nel 2024 ha pubblicato un nuovo album, American Dream.

21 Savage: la discografia in studio

2017 – Issa Album

2017 – Without Warning (con Offset e Metro Boomin)

2018 – I Am > I Was

2020 – Savage Mode II (con Metro Boomin)

2022 – Her Loss (con Drake)

2024 – American Dream

La vita privata di 21 Savage: moglie e figli

Ha avuto una relazione con la modella Amber Rose nel 2017. La loro relazione è terminata nel 2018. Nel corso della sua vita ha avuto tre figli, due maschi e una femmina, anche se raramente parla di loro.

Sai che…

– Quali sono le origini di 21 Savage? La madre è di origine dominicense, il padre invece sanvincentina. In entrambi i casi si tratta di origini caraibiche.

– Pratica una religione africana, l’Ifá.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– In seconda media venne espulso dalla scuola per possesso d’arma da fuoco.

– In passato ha provato a dar vita a un movimento per ridurre la violenza armata, ma anche questa iniziativa sulla carta positiva si è rivelata presto decisamente controversa.

– Per una canzone presente nel suo secondo album è stato accusato di antisemitismo a causa di alcuni versi in cui parlava con leggerezza di alcuni stereotipi legati al mondo ebraico. Successivamente ha accettato di scusarsi.

– Su Instagram ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di 21 Savage, ecco una playlist presente su Spotify:

