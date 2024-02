Chi è Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz

Cristiano Godano: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul leader dei Marlene Kuntz, uno dei più importanti gruppi rock italiani degli ultimi trent’anni.

Tra le band che hanno fatto la storia del noise rock e più in generale del rock italiano negli anni Novanta e Duemila c’è Cristiano Godano, scrittore, cantante, chitarrista. Un artista vero, a 360°. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Cristiano Godano: biografia e carriera

Cristiano Godano è nato a Fossano, in provincia di Cuneo, il 21 novembre 1966 sotto il segno dello Scorpione. Dopo un’esperienza musicale con i Jack on Fire, nel 1989 dà vita ai Marlene Kuntz con Luca Bergia, Riccardo Tesio, Franco Ballatore e Alex Astegiano.

Cristiano Godano di Marlene Kuntz

Dall’aprile del 1990 diventa cantante e chitarrista del gruppo, proprio per l’abbandono di Astegiano. Verso la metà degli anni Novanta la band riesce a raggiungere un discreto successo grazie alle proprie sonorità noise rock che riprendono in parte quelle di gruppi come i Sonic Youth, immergendole però in un impianto cantautorale più tipicamente italiano.

Quel che ne esce fuori sono brani come La canzone che scrivo per te, con Skin:

Cosa fa oggi Cristiano Godano?

Continua a essere uno stimato scrittore nonché leader dei Marlene Kuntz, ma nel 2020 ha pubblicato il suo primo album solista, Mi ero perso il cuore. L’anno dopo è stato protagonista di un tour con Roberta Finocchiaro, per poi tornare a lavorare con la sua storica band.

La vita privata di Cristiano Godano: moglie e figli

Sulla vita privata di Godano non conosciamo molto. Sappiamo però che ha un figlio, Enrico, cui è dedicato il brano Canzone per un figlio, portata al Festival di Sanremo con i Marlene Kuntz nel 2012. E in un’intervista a FSnews.it ha dichiarato che la sua attuale compagna e la madre di suo figlio sono state le due donne che più ha amato.

Sai che…

– Cristiano ha una laurea in Economica e Commercio.

– Ha pubblicato il suo primo libro, I vivi, nel 2008 per Rizzoli.

– Dal 2008 è docente del master in Comunicazione musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

– Dove vive Cristiano Godano? Dovrebbe essere ancora residente a Cuneo.

– Nel 2009 ha debuttato come attore nel film Tutta colpa di Giuda.

– Il 20 giugno 2019 ha pubblicato per La Nave di Teseo un nuovo libro, Nuotando nell’aria, un’autobiografia sui generis.

– Su Instagram Cristiano Godano ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Godano, ecco una playlist presente su Spotify:

