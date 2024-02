Chi è Chris Chaney, il bassista degli AC/DC nel nuovo tour in arrivo in Italia

Chris Chaney: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista che suona il basso negli AC/DC.

Intramontabili, gli AC/DC continuano a essere una delle più solide realtà nel mondo della musica rock anche negli anni Venti del nuovo millennio. E questo nonostante abbiano perso pezzi importanti nel corso del tempo. Come il bassista Cliff Williams, sostituito nel tour 2024 da un turnista di grandissimo spessore ed esperienza: Chris Chaney. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Chris Chaney: biografia e carriera

Chris Chaney è nato a Santa Monica, in California, il 14 giugno 1970 sotto il segno dei Gemelli. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha cominciato molto presto a suonare la chitarra e altri strumenti musicali. Nel 1991 ha cominciato a lavorare come turnista, iniziando molto presto a collaborare con nomi di fama internazionale del rock e del pop, da Shakira a Romeo Santos, da Rob Zombie ad Adam Lambert, passando per Bryan Adams, Avril Lavigne, Alanis Morrissette e molti altri.

Basso

La sua reputazione è presto diventata molto importante, soprattutto grazie alla collaborazione con Alanis. Da quel momento in poi è riuscito a conquistarsi il ruolo di grande protagonista della scena musicale americana, fino a sostituire a tempo pieno Eric Avery nei Jane’s Addiction, a partitre dal 2002.

Contemporaneamente a questa fondamentale esperienza, ha fondato i Panic Channel con Dave Navarro e Stephen Perkins dei Jane’s Addiction, e nel 2006 è entrato a far arte della band di Taylor Hawkins, il compianto batterista dei Foo Fighters. I due si erano conosciuti infatti alcuni anni prima, lavorando proprio con Alanis.

Cosa fa oggi Chris Chaney?

Nonostante il talento, continua a essere un turnista estremamente stimato nel mondo della musica americana. Proprio per questo motivo non sorprende che lo abbiano scelto anche gli AC/DC come sostituto di Cliff Williams al basso.

La vita privata di Chris Chaney: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia sposato, ma dovrebbe aver avuto almeno una figlia.

Sai che…

– Tra le sue grandi collaborazioni è famoso per quella con Joe Satriani, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi.

– Viene considerato uno dei grandi virtuosi del mondo della musica americana.

– La Fender ha creato una chitarra a suo nome.

– Su Instagram Chris Chaney ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower.

