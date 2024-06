Chadia, frecciatina ad Anna e Rose Villain: “Pagano gli influencer”

Chadia Rodriguez ha accusato Rose Villain e Anna di pagare le influencer per far diventare virali i loro brani.

Nel corso dell’ultima edizione di Real Talk, la scena musicale italiana è stata scossa dalle dichiarazioni inaspettate di Chadia Rodriguez. La rapper, nota per i suoi testi taglienti e il suo stile inconfondibile, ha rivolto accuse molto pesanti nei confronti due sue colleghe, Rose Villain e Anna.

Chadia: una rivelazione imprevista

Mentre conversava con i conduttori di Real Talk, Chadia Rodriguez ha rivelato i nomi delle artiste che avrebbe voluto vedere al suo fianco nella trasmissione: Anna e Rose Villain. Subito dopo averle nominate, la rapper ha però attaccato le due colleghe.

“Chi vorrei vedere qui con me? Volete due nomi? Vorrei vedere altre donne. Mi vengono in mente sono Anna e Rose Villain“. Poi ha proseguito – “Vediamo se è più una cosa di pagare i tiktoker per usare il proprio suono o è questione di talento. Forse non potevo dirlo questo?! Ma tanto che ca**o me ne frega, venitemi a prendere“.

Queste dichiarazioni hanno evidenziato il carattere diretto e senza filtri della rapper, una personalità che le avrebbe sicuramente garantito successo nella casa del Grande Fratello Vip, programma dal quale purtroppo si è ritirata all’ultimo momento.

Una Lotta Contro gli Stereotipi

Chadia Rodriguez si è apertamente espressa anche sui temi dell’autodeterminazione e dell’uguaglianza di genere, rivelando di essere sempre stata una combattente contro le etichette e le imposizioni. In un’intervista a Mow Mag, ha raccontato: ” Ho sempre avuto quell’aria di sfida che tutti abbiamo contro il mondo: quando mi dicevano di non poter fare qualcosa, mi imponevo nell’impararla e nel farla. “

“È un aspetto che ha caratterizzato anche negli anni a venire, sia nella mia vita sia nella mia carriera.” – ha dichiarato la cantante – “Sono sempre stata una ragazza molto istintiva: se mi si dice che non posso, voglio e devo dimostrare il contrario. Tutti mi dicevano che non potevo giocare a calcio perché ero una femmina ma, quando facevo tunnel e li facevo vincere, non ero più una femmina ma ero quella che sapeva giocare…“.

Chadia Rodriguez

“Ho sempre combattuto contro le imposizioni facendo quello che mi pareva.” – prosegue la rapper – “Non trovo giusto il dover etichettare sempre tutto e il dover attribuire una valenza diversa, anche in ambito lavorativo, alle donne: quante ce ne sono ancora oggi che guadagnano molto meno degli uomini nonostante si facciano il mazzo molto più degli uomini?“

“Trovo poi quasi assurdo e aberrante che ci vogliano sempre mettere contro per trovare il pretesto di farci sentire inferiori. Se ci venissimo tutti incontro, saremmo tuti più felici e potremmo levare delle rotture di scatole”.