Al Bano sta male? Ecco cosa ha detto il cantante

Nelle ultime ore è iniziata a circolare la notizia che Al Bano stia male: si tratta però di una fake news prontamente smentita dal cantante.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare su Internet notizie preoccupanti sulla salute di Al Bano, suscitando l’ansia tra i fan e gli ammiratori. Un articolo pubblicato online annunciava un “doppio infarto di pomeriggio e ricovero immediato: operazione al cuore necessaria” per l’artista di Cellino San Marco. Tuttavia, questa notizia si è rivelata ben presto inaccurata, e lo stesso Al Bano ha preso posizione per rassicurare personalmente il suo pubblico.

La smentita di Al Bano

Al Bano Carrisi ha prontamente risposto alle voci allarmanti attraverso i social media, sostenendo di essere in ottima salute e sottolineando il carattere fuorviante delle informazioni veicolate. “Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia” – ha esordito il cantante nel breve filmato.

“Io sto bene, grazie a Dio, e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande. Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo. Ci sarebbe un’altra definizione migliore? No, è una notizia da schifo, schifo umano. Da Cellino San Marco un grande abbraccio e un grande carico di felicità” – prosegue Al Bano.

La lotta contro le fake news

Il cantante ha chiarito che l’articolo incriminato si riferiva, in realtà, ad un evento del passato, specificatamente ai due infarti subiti nel 2016 mentre si preparava per il Concerto di Natale all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Al Bano Carrisi

La vicenda mette in luce, ancora una volta, il problema della disinformazione e delle fake news, che possono generare allarme e confusione. Al Bano ha concluso il suo messaggio con una nota positiva, sottolineando come le notizie false “siano senza gambe“, e invitando i suoi sostenitori a non credere a simili infamie.