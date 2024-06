Céline Dion racconta l’abuso di Valium: “poteva uccidermi”

Céline Dion ha rivelato di aver assunto dosi quasi letali di Valium per contrastare i dolori muscolari causati dalla sua malattia.

Nel corso di un’intervista televisiva che ha toccato i cuori di molti, Céline Dion ha aperto il sipario su una fase oscura e difficile della sua vita. Battendosi con la sindrome della persona rigida, la cantante ha affrontato sfide che vanno ben oltre la sua carriera musicale, toccando questioni di salute e benessere personale estremamente delicate.

L’artista, nota per la sua voce inconfondibile e le sue performance toccanti, ha condiviso con il mondo la propria battaglia rivelando di aver assunto dosi quasi letali di Valium, la benzodiazepina prescrittale per i disturbi fisici legati alla sua malattia.

L’abuso di Valium e la dipendenza

Nel tentativo di gestire i sintomi associati alla sua diagnosi, a Dion era stato prescritto il Valium, un farmaco la cui funzione è alleviare ansia, spasmi muscolari e convulsioni. Tuttavia, la cantante ha confessato di aver gradualmente sviluppato tolleranza e, in parte, dipendenza da questo medicinale. Assumendo dosi via via maggiori per cercare di mantenere la propria performance sul palco, ha rischiato seriamente la vita.

Le dosi massime consigliate si aggirano attorno ai 40 milligrammi al giorno: la cantante è arrivata ad assumerne anche 90. “Onestamente non sapevo che potesse uccidermi. 90 milligrammi di Valium possono ucciderti, puoi smettere di respirare. E a un certo punto il mio corpo si è abituato a 20, 30 e 40mg finché non è salito“.

Celine Dion

“E ne avevo bisogno, rilassava tutto il mio corpo per due settimane, per un mese. Riuscivo a portare lo spettacolo avanti. Ma ormai mi ero abituata e non funzionava più e quindi salivo sempre di più con le quantità” – ha rivelato Céline.

Céline Dion: la lotta contro la sindrome della persona rigida

Nel dicembre del 2022, Céline Dion ha rivelato di essere stata diagnosticata con la sindrome della persona rigida. Si tratta di un disordine neurologico raro che le causa spasmi muscolari intensi, influenzando profondamente sia la sua capacità di camminare sia quella di utilizzare le corde vocali per cantare. Un annuncio che ha portato alla cancellazione del suo tour estivo e che ha sollevato un velo su una lotta personale che l’artista affrontava da anni