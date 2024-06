Carlo Conti, prime novità su Sanremo: vorrebbe Vasco sul palco

Al Tg1 Carlo Conti ha svelato le prime novità della prossima edizione del Festival di Sanremo: ecco cosa ha detto.

Ospite questa mattina di Giorgia Cardinaletti a TG1 Mattina Estate, Carlo Conti ha svelato importanti dettagli su alcune novità che riguarderanno la prossima edizione di Sanremo. Il conduttore, fra le altre cose, ha rivelato che gli piacerebbe avere Vasco Rossi sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti: le novità sul Festival di Sanremo

Per prima cosa, il conduttore Rai ha annunciato che non seguirà la strada intrapresa da Amadeus: “Ci sarà la suddivisione tra le nuove proposte e i Big. Le nuove proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, avranno la loro gara, ci sarà il vincitore e i Big faranno la loro corsa”.

“Non ci saranno eliminazioni” – ha precisato – “lavoro sull’ottimo lavoro fatto da Baglioni e Amadeus. Hanno fatto crescere a dismisura il Festival di Sanremo”. Anche la durata del programma sembra destinata a cambiare sotto la nuova conduzione di Carlo Conti.

Carlo Conti

Con Amadeus, infatti, le serate di Festival avevano raggiunto una durata tale da mettere alla prova anche più accaniti fan della Kermesse. Conti sul punto ha rassicurato gli ascoltatori: “Siccome non resisto, avendo una certa età non riesco ad arrivare troppo tardi, rimetto il Dopofestival. Finirò prima e poi ci sarà il Dopofestival. Ci saranno ovviamente meno canzoni in gara”,

L’appello a Vasco Rossi

Carlo Conti ha poi espresso un suo desiderio, facendo un appello diretto al rocker più amato d’Italia: “Un sogno per il prossimo Sanremo? Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Pensaci, non lo voglio io, lo vuole l’Italia“.

Sugli ospiti ha poi aggiunto: “Magari il festival vivrà di tanta forza musicale che non sarà necessario averli”. Il conduttore ha anche smentito la presenza dei suoi cari amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni: “Non ci saranno, sarebbe banale. Magari mi telefonano durante una serata”.