Durante una live su Instagram la rapper americana ha rivelato ai suoi fan di aver interrotto la relazione con Offset.

Stiamo parlando di due dei rapper americani più famosi ed amati dal pubblico. Si erano sposati in segreto nel 2017, ma adesso, stando alle dichiarazioni di Cardi B, tra i due sarebbe tutto finito.

La fine della relazione: cosa sappiamo

Da qualche giorno la rapper aveva smesso di seguire su Instagram l’account del marito, facendo iniziare i rumor su una possibile crisi di coppia. Poi aveva iniziato a condividere nelle sue storie delle canzoni che avrebbero dovuto far intendere ai suoi fan un drastico cambiamento nella sua vita amorosa.

Le voci su una possibile crisi fra i due si sono poi intensificate quando entrambi hanno partecipato ai 65 Grammy Awards a Los Angeles senza però mai posare insieme per le foto. Infine, la conferma della rottura è arrivata dalla stessa Cardi B che nel corso di una live sulle sue piattaforme social ha dichiarato di “essere single da un minuto“. Ha poi raccontato che per giorni aveva avuto timore di dare la notizia al mondo, mentre ora si sente pronta a vivere un nuovo anno immergendosi in una vita completamente nuova.

Una crisi che va avanti da tempo

Cardi B ha aggiunto: “Oggi c’è stato un segno. L’ultima volta che ho fatto una diretta volevo dirvelo ragazzi, ma non sapevo come farlo, così ho cambiato idea. Ma ho appena deciso che sono single e che non potevo più nasconderlo“. L’obiettivo, per l’artista, è “iniziare il 2024 in modo fresco, aperto. Sono curiosa di una nuova vita, di un nuovo inizio. E sì, sono eccitata“.

Il segno di cui parla Cardi B è un tweet, poi cancellato, del rapper Blueface, in cui accusava Offset di aver avuto una relazione con la sua ex fidanzata. Non è la prima frecciatina che viene rivolta al cantante: già a giugno la coppia era stata costretta a rispondere a delle voci di un presunto tradimento circolate via Twitter; insinuazioni ai tempi pesantemente rigettate da Cardi B.

I due avevano già annunciato una prima separazione nel 2018, salvo ritrattare forse anche grazie ai gesti galanti che Offset aveva compiuto per riconquistare Cardi B. A gennaio 2019 infatti la coppia era già tornata insieme. Questa volta, però, Cardi B sembra fare sul serio.

